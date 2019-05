Feliz Día del Maestro

Por esos rumbos que toma la vida profesional, he tenido el privilegio de impartir clases a alumnado de nivel profesional. Ese ejercicio se ha convertido en la parte más amable del día, permitiendo, además, revalorar la labor del docente, que hoy 15 de mayo celebra su día. Va desde aquí la felicitación, el reconocimiento y el agradecimiento por su guía.

Ser maestro tiene muchas satisfacciones y otros tantos ratos divertidos.

Frases sobre el papel de los maestros abundan, desde las reflexivas hasta las peyorativas y las francamente groseras que ponen en entredicho la educación recibida en casa. A su vez los maestros tenemos nuestras frases “cuéntenos el chiste para reírnos todos”, “esa bolita se me separa” y la más temida de todos los tiempos: “saquen una hoja en blanco y anoten su nombre”.

A su vez, como maestro uno va reuniendo frases que el alumnado le regala de generación

en generación, aquí va la lista: “Me van a matar mis papás”. Dícese de aquella expresión luego de recibir una calificación reprobatoria. Suele buscar una reconsideración por parte del maestro, la cual muy rara vez se logra.

“Por qué me reprobó”. Reclamo que suele recibir como respuesta “yo no te reprobé, es la calificación que obtuviste” seguida de una explicación detallada de dónde está el error.

“Fulanito trae el trabajo, ya le marcamos y no nos contesta”. Expresión siempre acompañada con cara de angustia y el celular en la mano.

Se complementa con el grupo retirándose para marcar (real o ficticiamente) al ausente. El episodio va seguido de “hasta qué hora va a estar aquí, para entregarle el trabajo al rato”.

La expresión anterior tiene variantes, dentro de las que figuran: “Profe, no sirve la impresora, lo traemos en un usb”, “profe, la compu no abre el archivo” y “profe, el archivo está en la nube y no hay internet”; cibernéticas expresiones que, en resumidas cuentas, significan “no traemos el trabajo”.

El espacio se agota y no podemos dejar de citar a la clásica de clásicas, tan inverosímil como real “profe, neta, el trabajo se lo comió el perro. Lo dejamos en la mesa y el Firulais lo despedazó”, dicho a la vez que se presentan los trozos de papel que no resultaron agradables al paladar del Firulais .

Ser docente también lo enfrenta a uno con los momentos difíciles del alumnado; sus nombres son algo más que un conjunto de letras en una lista de asistencia, cada uno tiene una historia, algunas con momentos en verdad difíciles. Al final del día es del alumnado de quien uno aprende más.

Comentarios y etcétera en adosdetres@hotmail.com, en Twitter en @MarisaPineda. Gracias

por leer estas líneas, que tenga una semana de buenas enseñanzas.