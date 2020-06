Grupos en tendencia

Cuando despedimos al 2019 qué lejos estábamos de imaginar siquiera que la frase “sorpréndeme 2020” se nos haría realidad. Vamos entrando apenas al cierre de la primera mitad del año y ya llevamos erupciones de volcanes, una pandemia como en muchísimas generaciones no se veía (y no quisiéramos que se siguiera viendo), revueltas sociales provocadas por alentar la división y el odio desde las más altas esferas del Poder y, hasta el gobierno del vecino país del norte presentó videos que confirman la existencia de “objetos voladores no identificados”, lo que para el común de los mortales se entiende como naves extraterrestres. Bien decía mi abuela, “ten mucho cuidado con lo que deseas porque se te puede cumplir”.

Y en medio de todo eso la vida sigue, de poco a poco hemos vuelto a salir a las calles, y al ir tratando de incorporarnos a eso que se ha dado en llamar “nueva normalidad” (como dando a entender que antes éramos “normales” ¡JA!) de manera natural se van marcando tendencias, así tenemos a: Quienes no creen en nada. Este grupo niega la existencia del coronavirus, no cae en teorías conspirativas y tampoco busca explicaciones, cualquier plática al respecto se reduce a “al que le toca, le toca”. Cabe aclarar que aún cuando sostienen (y no faltos de razón) ese fundamento, al cruzar la calle voltean a ver de dónde vienen los carros, porque no vaya siendo que les toque.

Quienes tienen teorías conspirativas al por mayor. Para este grupo el coronavirus surgió en un laboratorio en algún lugar del mundo (lo pongo así, porque la ubicación del laboratorio varía constantemente), unos dicen que por las farmaceúticas, otros por los gobiernos, otros que es un virus extraterrestre (los aliens, usted sabe, siempre presentes) con el propósito de meter miedo en la población, de cambiar la economía, y hasta que es para quitarle el líquido de las rodillas a los enfermos. ¿Por qué específicamente de las rodillas? ¡Vaya usted a saber! Así son las conspiraciones y finalmente, cada quien somos libres de creer en lo que queramos.

Está igualmente el grupo al cual le vale y de pilón se burla. En que aplica aquello de “para morir nacimos” y no ha parado de hacer reuniones, se ufana que burló la ley seca un día sí y otro también, y de paso se burla de quienes siguen las recomendaciones de salud.

Y así llegamos a ese otro grupo, el de quienes salen a la calle a lo indispensable y lo hacen pertrechados con cubrebocas, caretas y botellas de gel antibacterial y sanitizantes. Son los que guardan distancia y tienen que soportar ser el blanco de pitorreos, por el hecho de cuidarse y hacer las cosas como se debe para cuidarse ellos mismos y a sus familias.

Si usted es de ese último grupo, quienes tenemos seres queridos en el área de la salud le decimos ¡Gracias!

Gracias también por leer estas líneas. Comentarios y demás en adosdetres@hotmail.com En Twitter en @MarisaPineda. Que tenga una semana saludable.