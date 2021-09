Hay que tomar precauciones

El lunes de esta semana y todavía al momento en que estas líneas salen al público hay un hecho que acapara las conversaciones (y aquí no sería la excepción): el final feliz que tuvo un señor luego de que su camioneta fuera arrastrada por la corriente de un arroyo, en el aguacero que cayó este lunes en una parte de Culiacán, y decimos que una parte porque mientras en unas zonas de la ciudad el cielo caía convertido en agua, en rumbos de las instalaciones de A2D3 el agua apenas si alcanzó a hacer charco.

Retomando el punto, el asunto es el siguiente: el lunes las redes sociales y los sitios de noticias dieron cuenta de un aguacero que tomó por sorpresa a la población. Y mientras imágenes de arroyos rebozados que cubrían automóviles y anegaban domicilios pasaban de otros rumbos la sorpresa era que desde ahí solo se escuchaban los truenos y se divisaban los relámpagos, pero de agua nada o nada significativo. En eso, llegaron las imágenes de una camioneta de modelo reciente que era arrastrada por la corriente de un arroyo con el conductor arriba. El agua azotó el vehículo contra un puente y quedó atrapado. De ahí logró ser rescatado el conductor, quien estuvo a nada de no contarla, porque ese arroyo va y da directo al río metros más adelante. En entrevistas el señor que iba conduciendo ha aceptado que volvió a nacer. El hecho remite a situaciones similares en las que por desconocimiento de la zona, por arrojo, por imprudencia, conductores se han lanzado a tratar de cruzar el cauce de algún arroyo con funestos resultados.

La historia indica que es en los meses de septiembre y octubre cuando Sinaloa se ve más amenazada por huracanes y lluvias extraordinarias. Es también cuando las autoridades más insisten en divulgar las medidas de precaución cuando se va en auto o a pie y se topa con un arroyo crecido, porque permítame comentarle que estos cauces tienen como particularidad que de una sube el agua. Va el conductor o el peatón, ve el agua, calcula y se anima a tratar de cruzar cuando de pronto el agua sube de una, dejándole atrapado o arrastrándolo. El saber no ocupa lugar, así que aquí le van las recomendaciones por si le toca ir en su auto y lo atrapa un aguacero: conserve los vidrios limpios y desempañados, encienda las luces del vehículo, reduzca la velocidad (eso de ir acelerando para salpicar a peatones no es nada gracioso), mantenga la distancia del vehículo que esté delante del suyo, si el clima empeora estacione su auto en un lugar seguro y evite cruzar por los charcos de agua. Esto último resulta importante si está cerca de algún canal, porque cuando los canales se rebosan es difícil saber dónde empiezan o dónde terminan, y si no está familiarizado con el rumbo (y aunque lo esté) puede terminar en grave accidente.

También está esa mala costumbre de levantar las tapaderas de los drenajes pluviales, si va en auto puede quedarse atorado si cae en una de esas alcantarillas, si va a pie el resultado es funesto. Así que cuídese mucho. Más vale llegar tarde que no llegar. Gracias por leer estas líneas. Comentarios y etcétera por favor en adosdetres@hotmail.com.