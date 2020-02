Las historias de fantasmas, “de aparecidos” dijera mi abuela, son parte de la tradición oral de las ciudades. Por generaciones, al caer la noche el miedo se apoderaba de muchos de nosotros y actos tan simples como ir por un vaso de agua o ir al baño se convertían en una odisea por la que no se transitaba solo, preferible aguantar el regaño por contener durante horas la vejiga que pasar por sitios donde se aparecía la mujer de blanco, o de negro, o un hombre vestido de negro o la niña.

Quienes venimos de la era predigital escuchamos las historias de niñas espectrales, mujeres de blanco, hombres y mujeres cual negra sombra, que cruzaban patios y corredores en horas de la noche. Historias que ponían los pelos de punta y ante las cuales no había más que o cerrar los ojos y, si ya estábamos acostados, recurrir a la salvadora sábana. Vaya usted a saber de dónde sacamos que cubriéndonos con la sábana de la cabeza a los pies, estábamos a salvo de cualquier experiencia paranormal.

La modernidad y, tal vez, el poco respeto que se le agarró a la muerte y a la vida, han hecho que esas historias se pierdan en el tiempo o, de plano, ya no asusten a las generaciones de centenials, alfas y demás categorías para aquellos que hoy tienen menos de 18 años. Sin embargo, no todo está perdido para los espíritus protagonistas de esos sucesos fantasmales. La Crónica de Culiacán, el grupo cultural El ala de la Gaviota y Mario Alvarado han organizado “Historia y leyendas de Culiacán”, una actividad que suele tener como punto de reunión el Casino de la Cultura, en donde comparten con el público en general historias y leyendas, e incluyen a un invitado que aborda un tema relacionado con las diversas facetas que tiene la cultura, el arte y la historia.

Recién tuvieron como invitado al ingeniero Víctor Buelna, custodio de buen número (por no decir de todos) los relojes monumentales de Culiacán y puntos circunvecinos, quien abordó con detalle el tema. A esa actividad se han sumado especialistas y bajo su guía han hecho recorridos por puntos significativos de Culiacán. Ya fueron al panteón San Juan en donde recibieron una explicación detallada de la arquitectura funeraria, y ahora planean un itinerario por casonas antiguas. Cuando los predigitales fuimos niños -y hasta no tan niños- más de una ocasión escuchamos decirnos a los mayores “ten miedo a los vivos, no a los muertos. Los muertos qué te van a hacer, ya están muertos.

Los vivos sí te pueden hacer algo”. Hoy en día, cuando las reales historias de terror se han convertido en algo cotidiano es aplaudible que haya grupos empeñados en el rescate de aquellas otras historias parte de la cultura popular de la ciudad. Aquellas que nos recuerdan la enseñanza de que es a lo vivos a los que hay que tenerles miedo. Muchas gracias por leer estas líneas. Comentarios y etcétera por favor en adosdetres@hotmail.com; en Twitter en @MarisaPineda. Que tenga una semana libre de sustos y que disfrute este próximo Día del Amor y la Amistad.