Quienes en alguna ocasión acompañamos a un familiar al mercado atestiguamos los reclamos de la madre o abuela cuando el marchante del puesto no le daba “kilos de a kilo”.

El tono del reclamo bien podía ser con prudencia y amabilidad o en franco injerto de pantera cuando la compradora veía su sentido común ofendido porque el kilo se veía groseramente disminuido. Pues resulta que cambió el peso del kilo. Trataremos de explicar este asunto.

Esto de los pesos y las medidas puede volverse muy subjetivo: “al ratito” (que puede durar desde minutos hasta el resto de la vida), “tibiecito” (que puede llegar a semiachicharrado) “tantita salecita” (desde sin sabor a casi punto de chamoy) y así podemos seguir con otros tantos ejemplos. En el siglo 17, en Francia, como que ya estaban hartos de que hubiera cantidad de medidas imprecisas (algunas tanto como las mencionadas), la Academia de Ciencias le encargó a dos científicos (Antoine Laurent de Lavoisier y René Just Haüy) aplicarse para determinar las medidas, cuánto era un metro, cuánto un kilo y elaborar patrones de ellos. Sin embargo, llegaron las revueltas y a Lavoisier le cortaron la cabeza (no lo despidieron, le cortaron la cabeza de verdad, lo guillotinaron) y el encargo quedó pendiente.

En 1799, ya más calmada la situación, se consideró el tema y nombraron a otro par de científicos, quienes para fines de ese año definieron el patrón del kilogramo, es decir, el molde del kilogramo. En 1889 esos patrones, hechos a base de platino iridio, se depositaron en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas (en Francia) y ahí siguen protegidos bajo tres campanas de cristal, cada una bajo llave y guardados en caja fuerte.

Todo estaba aparentemente bien, hasta este mes en que confirmaron que los cambios climáticos afectaron la composición de los patrones, y el kilo que servía de muestra ya no pesaba un kilo, sino 50 microgramos menos.

A lo mejor para usted y para mí, que en más de una ocasión el kilo de algún producto no

ha requerido más pesa que el ojo de buen cubero del vendedor, esos 50 microgramos no pintan, pero imagínese para quienes están en la industria farmacéutica, por citar un rubro, lo que eso significa, esos 50 microgramos son la diferencia entre el éxito o el fracaso o, incluso, la diferencia entre vida y muerte.

Por ello el Comité Internacional de Pesos y Medidas determinó este 20 de mayo “que el

peso ya no será un objeto físico, sino que se medirá con electroimanes. Para quienes no nos movemos en el ámbito científico y no conocemos más kilos que los del mercado y los que cargamos encima, que el prototipo del kilo ya no sean esos patrones de platino iridio, sino que una fórmula matemática para electroimanes queda como mero referente que eso de los kilos de menos sucede hasta en las mejores familias.