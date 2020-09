Este espacio tiene hoy especial dedicatoria a las generaciones que no conocieron a una mujer que llegó a Culiacán con una misión y a quien esta ciudad la transformó a grado tal que dejó de ser Guadalupe Leyva Flores, para convertirla en Lupita, La Novia de Culiacán. La capital sinaloense acaba de celebrar el 489 aniversario de su fundación y las imágenes alusivas al aniversario de la capital sinaloense incluyeron a uno de sus íconos: Lupita, la Novia de Culiacán. La señora de los lentes grandotes cuya historia muchas generaciones no conocen. Guadalupe vivía en el Hospital del Carmen, en ese tiempo apodado groseramente “de los locos” porque había un pabellón que asilaba a personas con problemas mentales, la más de las veces demencias seniles. Ahí vivía Guadalupe y de ahí salía todos los días para recorrer las calles del centro, llegar al mercado Garmendia donde los locatarios la alimentaban, y tanto ellos como comercios aledaños le proveían de calzado, vestido y de los velos que usaba. Guadalupe visitaba diariamente la Catedral, en donde sacaba de su bolsa un rosario y empezaba a rezar hasta caer en una especie de trance, hablando de la misión de recuperar el Tesoro de la Divina Gracia. Si hoy en día al imaginario popular nos encanta construir historias románticas, imagínese el Culiacán de entonces.

Muchos crecimos con la versión de que la novia había enloquecido porque cuando estaba por entrar a su boda en la Catedral, al novio lo mataron en el atrio. Si preguntábamos cómo lo habían matado unas versiones decían que a balazos y otras que lo habían acuchillado. El motivo del asesinato era un hueco en la historia que se llenaba con las razones que a cada quien se le ocurrían. Hasta la fecha no se ha podido dar con quien fue el creador o creadora de esa historia, el asunto es que sin hacer más nada por corroborar se dio por válida y así pasó de generación en generación hasta que Guadalupe Leyva Flores dejó de ser ella para convertirse en Lupita, la Novia de Culiacán. Muchos años después de su muerte nos enteramos que Lupita vivía en Higueras de Zaragoza (Ahome), estuvo casada, tuvo hijos y su desequilibrio mental provino de una temporada de lluvias que provocó una creciente que dejó en la ruina a la familia. En su mente ella no vestía de novia, sino que había recibido la encomienda de la Virgen de la Guadalupe de vestir siempre de blanco y de acudir a Roma, con el Santo Padre, a recuperar el Tesoro de la Divina Gracia. Pese a sus esfuerzos, solo alcanzó a llegar a Culiacán, en donde generaciones de culichis escuchamos sus monólogos en los que reclamaba al “cochino pecado ladrón” y hablaba y hablaba del “Tesoro de la Divina Gracia”. La historia de Lupita, la real y la del imaginario, ha sido inspiración para cantidad de manifestaciones artísticas. Aquí la retomamos para que las generaciones que no tuvieron el privilegio de verla deambular por la calle y de escuchar sus monólogos conozcan un poco de la novia eterna de Culiacán.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Gracias por leer estas líneas. Comentarios y etcétera por favor en adosdetres@hotmail.com En Twitter en @MarisaPineda Que tenga una semana de leyenda.