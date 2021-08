La decisión en nuestras manos

“Uno como quiera, pero ¿y las criaturas?” La expresión ha sido repetida por generaciones y se ha convertido en objeto de chistes en internet, de memes, de parodias, pero… ¿Qué pasa cuando la frase vuelve a su legítima esencia? ¿Cómo reaccionamos cuando es de a de veras que “uno como quiera, pero ¿y las criaturas?”.

El inminente retorno a clases presenciales ha puesto en escena la frase. Antes de continuar, permítanme aclarar que aquí no le vamos a decir si debe o no debe enviar a sus criaturas a las aulas físicas, no somos quiénes para atrevernos a decirle cómo formar a sus hijos. Esa es decisión y responsabilidad de usted.

El año pasado, a estas alturas, circulaban por internet cantidad de versiones de la frase “Las especies que sobreviven no son las más fuertes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio”. Y allá nos tenía a todos adaptándonos al cambio; volviendo a descubrir el uso del teléfono, del correo electrónico que había cedido terreno ante las aplicaciones como WhatsApp. El salto digital que dimos fue enorme, en cuestión de días nos adaptamos (tuvimos que) a las herramientas digitales para el trabajo a distancia, aprendimos a grabar tutoriales, a sacar acuerdos de trabajo en línea y hasta a participar en misa a través de redes sociales.

Ahora, la adaptación al parecer consiste en aprender a hablarle de “tú” a la pandemia, e ingeniarse para volver a lo presencial sin contagiarnos y sin contagiar a otros, para no poner al borde del colapso al sector salud, entendiéndose por sector salud no solo la infraestructura hospitalaria, sino el personal que da la cara a enfermos y familias.

A diferencia del año pasado, cuando creíamos que el covid-19 no atacaba a la población joven, hoy vemos que nos equivocamos, que jóvenes, niños y hasta bebés han resultado afectados. Es verdad que el número de niños afectados es considerablemente menor que la población adulta, pero esa nueva realidad nos ha llevado a decir “uno como quiera, pero ¡¿las criaturas?!”.

Porque no todas las familias han tenido la suerte de que si alguno de sus integrantes (o todos) se contagia la enfermedad se manifieste como una gripe fuerte, o ni se entere porque fue asintomático. Son muchas las familias que han tenido que recurrir a la solidaridad, luego de quedar mermadas por el costo del tratamiento, ya sea porque no contaban con seguridad social o porque la seguridad social en ese momento no contaba con los insumos suficientes y tocó a la familia proporcionarlos.

Todo eso integra el contexto sobre el cual cada familia decidirá si envía a sus hijas e hijos a los planteles, porque a final de cuentas corresponderá a cada familia seguir adelante con su decisión y lo que ella se derive, sea la que sea.

Gracias por leer estas líneas. Comentarios y etcétera, por favor, en adosdetres@hotmail.com, en Twitter estamos en @MarisaPineda. Que tenga una semana de buenas decisiones.