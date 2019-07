El nombre de este espacio procede de una de las grandes aficiones de esta servidora: la lucha libre. En el fantástico mundo de la lucha libre, como en cada deporte, cada aficionado tiene personajes entrañables, en nuestro caso luchadores que nos provocan simpatía por su técnica, su carisma, o simple y llanamente porque sí. Uno de esos luchadores del altar personal es el Perro Aguayo. Don Pedro Aguayo Damián falleció este 3 de julio, dejando viva su leyenda, la leyenda del Perro Aguayo. Luego de debutar en Guadalajara, Jalisco, en 1970, el Can de Nochistlán -como también se le conocía por ser oriundo de Nochistlán, Zacatecas- se retiró de los encordados tras 30 años de no escatimar a la lucha libre ni sangre, ni sudor, ni lágrimas. Sangre.

Desde su debut hasta el día de su retiro el equipo del Perro Aguayo no pudo ser más simple, un calzón liso y unas botas peludas. Esas botas que fueron una de sus principales características, la otra fue su frente, una frente llena de singulares cicatrices recuerdo de incontables batallas. En su lucha de despedida el Perro perdió la cabellera, al momento de ser rapado aquellas cicatrices se crecían por el cráneo mostrando que la sangre que corrió por su rostro en el transcurso de 30 años era totalmente real. Sudor. Identificándose por el bando rudo desde su debut, el Perro Aguayo se convirtió en uno de los rudos más queridos por la afición, incluyendo al bando técnico. Conquistó más de 30 campeonatos, quitó la máscara a casi una decena de luchadores en combates que quedaron inscritos dentro de los más grandes en la historia mundial de la lucha libre y ganó más de 100 cabelleras. El Perro dejó al deporte espectáculo “la lanza”, el castigo de su autoría consistente en caer con ambos pies sobre el dorso del rival cuando está en la lona. A la vista “la lanza” es de lo más simple, pero esa aparente simplicidad es resultado de muchísimas horas de entrenamiento hasta lograr la pericia para que la caída en la que se clavan los talones sobre el pecho del rival sea lo necesariamente fuerte para rendirlo de dolor y lo suficientemente suave para no hacerle añicos las costillas. “La lanza” es uno de los ejemplos de la engañosa sencillez de lo muy bien hecho. Lágrimas. El Perro Aguayo dio a la lucha libre un hijo, el Hijo del Perro Aguayo. Desde su más tierna infancia, Pedro Aguayo Jr. acompañó a su padre y en las numerosas fotos que hay de ellos juntos no se logra apreciar quién está más orgulloso del otro. Padre e hijo hicieron mancuerna y conquistaron campeonatos. El Perrito creó Los perros del mal, que logró asentarse como el grupo líder de las taquillas. Don Pedro Aguayo Damián, ya retirado, no podía estar más orgulloso de su vástago. El 21 de marzo del año 2015 una noticia cimbró al mundo de la lucha libre, en Tijuana, Baja California, durante una función, moría El Hijo del Perro Aguayo al lesionarse las cervicales. Después del funeral, Don Pedro Aguayo Damián cuestionaría “le di todo a la lucha libre y me quitó lo más importante que tenía, a mi hijo”. Hoy, ambos están reunidos, como en esas fotos en las que no se sabe quién está más orgulloso del otro.