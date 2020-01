La rifa del tigre

Con eso de que el presidente de esta nación anunció que el avión presidencial se podría rifar en cachitos de la Lotería Nacional, los del Departamento de Vida y Estilo de A2D3 andan vueltos locos. Por aquello de la suerte, ya tienen un diseño de cómo lo rotularían, con decirle que a falta de escudo de armas (uno que es plebe) quieren suplirlo inventando un logotipo a este espacio. Antes de que el mandatario desde la torre de control diera vuelo a la noticia del posible sorteo, los de Vida y Estilo estaban bastante preocupados por tanta nota sobre falta de medicamentos para los pacientes con cáncer, principalmente los niños. Como son un tanto lentos para algunos temas (además de bastante preguntones), tenían hartos a los del Departamento de Investigaciones preguntándoles los pormenores del Instituto de Salud para el Bienestar, que suple al finado Seguro Popular. “¿Y cómo le va a hacer la gente en los hospitales? ¿Le van a cobrar los medicamentos y los estudios? Si las reglas de operación van a salir hasta en unos meses ¿Cómo le va a hacer la gente mientras? Si te da el moririqui en un estado diferente al de tu credencial de elector ¿Qué procede?” Justo cuando los de Investigaciones estaban a punto de decirles “¿No hay alguna alfombra roja para que se entretengan viendo a los famosos?” salió la noticia de la rifa del avión ¡Uf! A partir de entonces, en lo que se aplican a ver memes del avión, los de Vida y Estilo platican entre ellos: “A propósito de asuntos que no vienen al caso ¿Te acuerdas que vimos un documental que decía que el término ‘cortina de humo’ surgió en la milicia naval y que las cortinas de humo, que sí son de humo, se utilizan para esconder los barcos de los ataques?”. “Ajá, y que en política el término se refiere a la pirotecnia verbal para desviar la atención de un hecho importante. Así como cuando sacan al chupacabras de su jaula, o se aparece una flotilla de ovnis, o sale alguien a decir que nuestro siempre bien recordado Juanga está vivo”. “¡Ay! equis, concéntrense. Eso de las cortinas de humo es muy del pasado, suena como a tendencia de Twitter de hace tres años, no menos, como seis. Eso ya no pasa ahora. “Oye ¿Y el avión estará bien? Estuvo estacionado un buen de tiempo y ningún jeque, ni artista se lo llevó a su hangar. Capaz que es de esos que retiraron de las pistas porque se han estrellado varios. A ver, checa”. Y mientras los de Vida y Estilo indagan sobre la aeronave, los de Investigaciones respiran “menos mal que salió lo del avión, o aquí los tuviéramos todavía preguntando del Insabi y de los medicamentos para los niños con cáncer”. Gracias por leer estas líneas. Comentarios y demás por favor en adosdetres@hotmail.com; en Twitter en @MarisaPineda Que tenga una semana de buena suerte.