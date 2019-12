Las fiestas decembrinas

La temporada de fiestas decembrinas suele ser el marco para reuniones familiares que, a la par de mover el gusto por el encuentro, pueden convertirlo en una carrera de fondo para la cual hay que armarse de paciencia para aguantar al pariente incómodo que se encarga de poner el dato anecdótico, por imprudente, porque le da por dictar cómo deberían vivir la vida los demás o porque es francamente tóxico y no descansará hasta convertir las risas de todos en un “bueno, muchas gracias, ya nos tenemos que ir”. Y es que hay reuniones familiares en las cuales no falta el pariente que en cuanto se pone en estado etílico le da por jalarle los cachetes o aplastarle la nariz a la vez que balbucea “es mi favorito(a)” en lo que el “favorito” dice para sí “no, pues qué honor”. Está también la pariente imprudente (casi siempre son mujeres) que da la bienvenida al o a la que llega con nueva pareja y se espera a estar todos a la mesa para preguntar “y qué fue de aquel muchacho(a) que conocimos, ¿cómo se llamaba? Perenganito(a)”, refiriéndose a la anterior pareja y con una memoria prodigiosa recapitular sobre todas las relaciones que le conoció, en lo que a los demás se les atraganta el bocado. Además de la imprudente está el o la tóxica que con toda “buena intención” hace un recuento de los nuevos miembros de la familia y cuestiona a toda aquella soltera presente: “¿Y tú para cuándo? ¿Cuándo nos das el gusto de verte casada? ¿Ya cuántos años tienes? Se te está yendo el tren”. Es la misma persona que mientras critica la soltería en las mujeres, la celebra en los varones: “No, tú primero termina tu doctorado (y al fulano no se le ve para cuando termine siquiera la licenciatura), viaja, vive y ya después sientas cabeza”. Es la misma prófuga o prófugo de la empatía que sabedor de que la pareja formada por Fulanito y Manganita no han logrado embarazarse, disfraza su saña de curiosidad y con un falso tono dulzón expresa: “¡Ay! Qué hermoso y qué grande está el bebé de la Tal y el Cual, ¿y ustedes para cuándo nos dan el gusto? Ya cuánto llevan, y nada”. Además del pariente etílico, el curioso y el tóxico, está el que le dicta a todos cómo debería ser su vida. Es al que no se le escapa nadie sin decirle “deberías de…” y ese deberías de aplica para todo aspecto de la vida, desde las amistades con las que se relaciona, su vida laboral, sentimental, hasta las finanzas, porque este pariente le dicta hasta cómo debe gastar los pesos y los centavos. No importa que su vida no sea el ejemplo a seguir, lo que le sobra reparte. En la parentela figura también el saludable, ese que lleva la cuenta de cuántos platos se han servido los demás y cuánto han bebido, y que además de vigilar la ingesta ajena, justo cuando ve que se está echando el bocado le comenta que vio en internet que eso que se está por comer produce tal o cual enfermedad. Provecho. Si alguno de esos cuadros le es familiar, va desde este espacio el mayor de los ánimos para que salga airoso(a) de su reunión. Muchas gracias por leer estas líneas. Estamos en adosdetres@hotmail.com y en Twitter en @MarisaPineda. Que tenga una semana con felices fiestas.