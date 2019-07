En más de una ocasión nos hemos referido aquí a todo lo que han cambiado las fiestas. Estamos en época de graduaciones y estas no son la excepción; con todo y los cambios en la forma de festejar, hay puntos que las graduaciones de hoy en día comparten con las de generaciones anteriores: las diferencias entre los organizadores, el que a veces no salen las cuentas y el que las familias están gustosas por ver concluida esta etapa en la formación de sus criaturas. Desde que se está por ahí en el tercer año de la carrera, cuando la criba de las vocaciones quedó hecha, la graduación empieza a ser tema de conversación en los grupos de estudiantes. Lo primero es ver quién se sacará la rifa del tigre que es organizar la fiesta de graduación. Como en eso de las pachangas muchas cosas cuestan dinero, el siguiente paso es ponerse de acuerdo en ¿cuánto tocará aportar a cada alumno? y ¿cada cuánto habrá que apoquinar? Los muy precavidos comienzan a buscar patrocinadores y a organizar actividades recaudatorias, quienes no lo son se esperan hasta el último semestre para retomar el tema.

Con poca o con mucha anticipación que se planee el jolgorio, son contados los grupos en los cuales hay acuerdo unánime sobre la fiesta de graduación. Si llegar a un punto medio entre lo que es mucho y lo que es poco es tarea difícil, superar esa parte del tema financiero, es apenas el preámbulo de las diferencias que vienen. Para entonces los grupos dentro del grupo son un hecho y las desavenencias se reflejan en el trato cotidiano. Ponerse de acuerdo con el número de pases que se entregarán, la ubicación de las mesas, el grupo musical que se contratará dará para escribir un manual de “cómo organizar una graduación y no pelearse en el trayecto”. Y si se creía que el mero día de la fiesta ya estaba todo superado, no son pocos los casos en que es justo entonces cuando se provoca la gota que rebosa el vaso cuando lo recibido no corresponde en calidad a lo esperado.

Si las cosas van bien no pasará de una mera crítica, de no ser así llegan las suspicacias sobre el manejo de los dineros, los enojos suben de tono y los resabios permanecen por años. Basta recordar, como mero ejemplo, el lío que ocurrió en Culiacán el año pasado con la graduación de un grupo de enfermería, que hasta se convirtió en guión de programas de televisión. Esas diferencias han estado presentes en las graduaciones de generaciones y generaciones de las más diversas profesiones e instituciones educativas. El otro punto que ha estado presente es la satisfacción de madres, padres, familias, cuyo esfuerzo está detrás del hecho por el alumno.

Si hay un común denominador en las fiestas de graduación de entonces y de ahora es el gusto de ver que se ha cumplido dando al crío herramientas para que se forje su propio camino y prestigio profesional. Antes de cerrar el tema va la felicitación al equipo de Soy Carmín, el medio nativo digital de EL DEBATE que encabeza las listas de preferencias en las plataformas de información. Que el éxito siga siendo fiel reflejo del trabajo constante. Gracias por leer estas líneas. Que tenga una semana de celebración.