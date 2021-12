La Ley de Usos y Costumbres marca la época decembrina como el tiempo propicio para llevar a cabo prácticas como el intercambio de regalos y el amigo secreto. Juegos con toda la buena intención, cuyos resultados no admiten empates ni indultos: o dejan contento o dejan huellas imborrables que llevan a jurar que ¡En la vida! vuelve a participar en algo así. Participen quienes participen, entrar al intercambio de regalos requiere de un ánimo a toda prueba, porque por más que elabore una lista de lo que le gustaría recibir, nada le garantiza que dicha lista será ignorada y en vez de alguno de los libros, discos o cualquier objeto que anotó, en su lugar recibirá una bota tutsi o un paletón corona. Entrar al intercambio puede convertirle en blanco del bien administrado que saca cuentas tipo: el regalo es de 400 pesos, lo que compré me costó x cantidad, más lo que gasté en gasolina, en el estacionamiento y en el empaque, se completan los 400 pesos.

Si usted en este momento exclama “¡Ay! no, cómo va a ser eso” en otros puntos donde se leen estas líneas habrá quien diga “¡Uuuy! sí, sí pasa”. Y si cree que recibir la bota tutsi o un regalo muy por debajo del monto fijado (y con el cual todas las personas participantes estuvieron de acuerdo) es lo más triste que le puede ocurrir, le tengo noticias: lo más triste es cuando entre gritos jubilosos y aplausos descubre que no hay nada para usted y, para colmo, sus manos vacías le convierten en el participante incómodo, blanco de miradas y comentarios de lástima.

Un juego que puede resultar menos traumático es el del amigo secreto; esa persona que previo sorteo sacó el papelito con su nombre y por determinado tiempo estará haciéndole llegar un obsequio, un detalle, que le alegre el día. Si bien el juego del amigo secreto reduce el riesgo de las decepciones, no exenta de ellas porque no falta la ovolactovegetariana, la gluten-sugar-fat free, o la paleo que en vez de mantenerse en silencio opta por criticar la golosina que le regalaron a ella y a los demás; o la que al recibir un monito de peluche a manera de “muchas gracias” exclama “Esto nada más sirve para guardar ácaros”. Ocurre, es naturaleza humana. En mi entorno de trabajo no hicimos intercambio de regalos, pero sí el juego del amigo secreto. A una semana de haber iniciado, muchas de las personas participantes ya saben o intuyen quien es su amistad secreta, yo aún no lo sé ni me he detenido en tratar de averiguar, glotona como soy me he centrado en disfrutar sus obsequios. Entre otras delicias, he recibido chocolates (mi perdición), rebanadas de pastel, café moka que me encantó, y cada uno de los obsequios han llegado acompañados de notas que levantan el ánimo y hacen más leve el día a día. A mi amiga o amigo secreto ¡Gracias! por revivir las ganas de seguir participando en estos juegos. A usted gracias por leer estas líneas. Comentarios y etcétera por favor en adosdetres@hotmail.com En Twitter en @MarisaPineda Que tenga una semana de gratas sorpresas.