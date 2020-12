Llega Navidad

¿Qué le va a traer Santa Claus? En el árbol de A dos de tres hay un regalo para nuestros tres y medio lectores. Los de investigaciones, curiosos por naturaleza, atisbaron y dicen que hay deseos de buena salud y bienestar, el mismo viejo deseo con nuevas y renovadas esperanzas, porque este año ha hecho que los mensajes navideños cobren otro sentido, o mejor dicho, se valoren en su justa dimensión.

Allá por el mes de marzo, cuando el primer llamado a quedarnos en casa, había quienes aseguraban que del confinamiento saldríamos más solidarios con el prójimo, también quienes decían que seríamos los mismos. A estas alturas del año hemos de reconocer que unos y otros tenían razón.

En nuestros entornos encontramos a quienes ni porque la pandemia les arrebató a seres queridos han modificado ni un poquito sus hábitos, a quienes amparándose en el “a mí ya me dio, ya soy inmune” van por el mundo sin la menor consideración a la salud del prójimo, y a quienes aún siguen al pie de la letra las medidas de protección, pese a ser tachados de “exagerados” o “miedosos”. En este espacio tenemos en el área de la salud a personas por demás importantes en nuestros afectos y podemos asegurar que para ellos también ha sido un año difícil.

Han perdido compañeros. Han tenido jornadas extenuantes. Han sentido y sienten la impotencia de ver cómo hay quienes se empecinan en no contribuir con algo tan simple como usar un cubrebocas, esa pieza de tela que puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Si no lo usa porque “no se siente a gusto” imagínese a quienes tienen que andar con un traje que parece cápsula. Imagine que tiene sed y para poder tomar agua tiene que seguir un protocolo para quitarse el traje. Imagine que quiere ir al baño, ya no aguanta, y para ir hay que seguir un protocolo para quitarse el traje y poder atender su necesidad.

En los momentos más difíciles, ha habido personal de salud que opta por usar pañales de adulto para “no perder tiempo” en ir al baño, porque ese tiempo lo necesita un enfermo. Cuando hacen fiesta “solo la familia, solo los amigos” piensen tantito en ellos. Buscando el lado bueno a la situación, si hace caso de las indicaciones de salud no tendrá que ir a reuniones “por compromiso”, ni hacerse del primer regalo genérico que encuentre para “salir del apuro del intercambio”.

Tampoco estará en reuniones con ensimismados en su teléfono celular quejándose de que aquello “está de hueva” y contando los minutos para salir de ahí, y no tendrá que privarse de ejecutar sus mejores pasos de baile porque no falta quien esté listo para grabar y subir el video a las redes sociales para burla de propios y extraños.

Ahora puede festejar con responsabilidad. Puede organizar una videoconferencia, comunicarse con quien realmente quiera, descubrir nuevas formas de diversión y de paso cuidarse usted, cuidar a su familia y amigos para quienes en el árbol de A dos de tres, el Santa Claus dejó un regalo que, dicen los de investigaciones, curiosos como ellos solos, tiene deseos de buena salud y bienestar.

Gracias por leer estas líneas.

Comentarios y etcétera por favor en adosdetres@hotmail.com

En Twitter en @MarisaPineda.

Feliz Navidad.