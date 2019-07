Los pasos peatonales

Una noticia ha polarizado a Culiacán las últimas semanas: la construcción de pasos peatonales en transitados cruceros de la ciudad. Hoy nos vamos a subir a ese ring con toda la autoridad que da pertenecer a ese amplio grupo que anda “a pie” y a diario tiene que lidiar con el empoderamiento que da la rueda. Porque nos falta educación y sensibilización vial o por lo que guste y mande, las calles de Culiacán se han convertido desde hace rato en una jungla donde impera la ley del que lleva el vehículo más poderoso.

El de la bicicleta se le echa encima al peatón porque de él no son solo las calles, sino también las banquetas. El de la motocicleta se va sobre el de la bici, los automóviles sobre todos los anteriores, hasta que llega su majestad: el camión urbano. En un ejercicio de autocrítica hay que reconocer que los peatones no nos quedamos abajo. Estamos representados por la que apuesta a que su belleza detendrá el tráfico; las y los “doñitos” despistados que ignoran por igual semáforos que vehículos; el grupo de pubertos que sin soltarse de las manos se lanza y al quedar atrapado en el tráfico solo atina a reírse en lo que se jalonean los que quieren continuar y los que prefieren retroceder, y así otros más.

El asunto es que en los últimos años, al hablar de desarrollo de la ciudad este pareciera dar preferencia a los vehículos en vez de a las personas. Hoy se propone eliminar los puentes peatonales por feos, porque no se usan o porque tienen publicidad. Si automovilistas y peatones hiciéramos nuestra parte, esos puentes no tendrían razón de ser, pero costó muchas vidas entender que son una necesidad. ¿Feos? Sí y mucho, más las escaleras que parece que las hice yo de lo mal construidas. ¿Se utilizan? Sí, pero no por todos quienes pueden emplearlos. ¿La publicidad? Quienes cobran sabrán cómo está la situación.

Sobre los cruces peatonales se nos han publicitado como “pasos peatonales seguros”, honestamente no sé qué es lo que los convierte en seguros (esa seguridad no se logra por decreto); sin embargo, hay que reconocer que es un intento para que los automovilistas reduzcan la velocidad. Estoy muy lejos de ser urbanista, pero como peatón me permito sugerir que les añadan un semáforo peatonal (que si sirva, no como los del centro que requieren de un ejercicio de adivinación para saber cuánto falta para que cambie la señal).

En Culiacán se registraron 210 atropellamientos a peatones el año pasado, de acuerdo al Análisis de Siniestralidad Vial en Culiacán peatones y ciclistas 2017-2018, cuya conclusión establece la urgente necesidad de un programa municipal de seguridad vial y de mejoramiento en vialidades, acompañado de una campaña de educación y sensibilización en materia de seguridad vial.

Por nuestra parte añadimos que ni los puentes ni los semáforos ni los pasos peatonales por sí solos serán la solución, si no nos ponemos en los zapatos del de a pie, que es el actor más vulnerable en la cadena del empoderamiento que da el vehículo.