La práctica de patear el bote ya no da para más. En el momento en que tecleamos estas líneas está a punto de cambiar la historia de Sinaloa. En ese ring llamado Congreso del Estado está por cantarse la tercera caída a la aprobación o rechazo a que personas del mismo sexo puedan unirse legalmente, en latín vulgaris: que puedan casarse. Sin empate, sin indulto, quienes integran esta legislatura decidirán cómo quieren pasar a la historia. Durante los últimos años pareciera que la polémica se ha centrado en la palabra matrimonio. No son pocas las personas que enarbolan la bandera de los derechos humanos, la igualdad, la equidad, similares y conexos, pero en el tema del matrimonio igualitario siguen aplicando aquello de que “todos somos iguales, pero habemos de iguales a iguales”.

Cuando en los Congresos de otros estados se comenzó a discutir la aprobación de los matrimonios igualitarios, se empezaron a ver aristas como el hecho de que dar a la pareja acceso a servicios de seguridad social y otras prestaciones que la ley reserva a los cónyuges elevaría costos para empresas e instituciones. Sin embargo, la mayor traba tiene más que ver con motivos de fe, pese a que en realidad se trata de una cuestión que tiene que ver con derechos civiles, no con la libertad de religión o con la moral. Permitir que dos personas del mismo sexo contraigan matrimonio, o como le quieran llamar legalmente, no significa que necesariamente se van a casar por la iglesia, sea cual sea la fe que profesen. Como tampoco significa que la raza humana se va a extinguir por ese solo hecho. Permitir que dos personas del mismo sexo establezcan contrato legal de matrimonio va a terminar, eso sí, con muchos despojos hacia parejas en las que el viudo o viuda queda desprotegida ante pleitos por testamentos o, peor aún, quedar intestados. Es reconocer lo que hasta ahora se ha tenido que subsanar con una sarta de argucias para evitar o minimizar el escarnio. A lo mejor usted no, pero yo sí conozco casos en que Don Fulanito (pariente o vecino) lleva años viviendo con “un amigo”, ambos se aman y cuidan por años, pero al fallecimiento de alguno la familia deja al viudo en la calle porque legalmente no es nadie en su vida, ni concubino, ni esposo ni nada, apenas “un amigo”.

Esa misma suerte ha estado reservada a mujeres que viven “con una prima”, convirtiéndose esos “parentescos” en un eufemismo para tratar de no ser molestadas. Hoy (martes) el Congreso está a punto de cambiar el rumbo de esas historias. Aprobar el derecho de personas del mismo sexo a contraer matrimonio no significa que necesariamente todos vayan a casarse. Así como hay parejas heterosexuales que no contraen matrimonio (o que solo lo hacen para acceder a puntos para obtener créditos a la vivienda) así permitir el matrimonio igualitario es dar la posibilidad de convertir en realidad la igualdad, la inclusión y esos tantos otros derechos que se citan según convenga al discurso. La tercera caída ya empezó a contarse.