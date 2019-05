Mayo, el mes de las madres

¡No te lo voy a decir dos veces! Estamos en la cuenta regresiva para celebrar el Día de las Madres, que en nuestro país es casi día nacional. La fecha da para varias reflexiones, una de ellas la de las ya clásicas frases que marcaron la niñez.

“¡No te lo voy a decir dos veces!” era una velada amenaza de que si la indicación que se daría enseguida no se cumplía al pie de la letra, a uno le iría mal, muuuy mal. “¡No me contestes!” “¡No te quedes callado!” Cuando el regaño se ponía al dos por uno, estaba perdido. En lucha libre esa frase equivale a un candado para el cual generaciones enteras no han logrado desarrollar llave alguna. Cualquier parpadeo, mueca, sonido que hiciera, por mínimo que fuera, era correspondido con un sopapo, si bien le iba y no se hacía presente la todopoderosa chancla. “¡Porque soy tu madre!” Quienes hemos escuchado esa frase sabemos que se trata del argumento de argumentos.

El fin de todo debate. La última palabra. Cualquier intento de réplica quedaba reducido a balbuceos ante la máxima “¡Porque soy tu madre!” “¡Te voy a dar motivos para que llores!” Si tras un regaño corría el llanto, se arriesgaba a agotar la paciencia de la santa madrecita, que benevolente advertía “Te voy a dar motivos para que llores de a deveras” y no era en vano, así que lo mejor era irse con el llanto a otra parte o aplicarse a algo menos riesgoso que seguir llorando. Así podemos seguir con muchas otras frases que se han transmitido de generación en generación; hoy la mayoría de ellas son cuestionadas (que si mejor llevar al plebe con el psicólogo, que mejor con musicoterapia, que con aromaterapia y así una larga cadena de propuestas para suplir el regaño o el castigo).

Muy posiblemente no les faltará razón, pero tal vez, solo tal vez, mientras los chamacos no vengan con instructivo incluido, esas perlas de sabiduría materna seguirán teniendo algo de vigencia. Este Día de Madres no olvide que hay madres que han aprendido a olfatear la tierra y el lodo de ríos, diques y canales en la búsqueda de sus hijos desaparecidos. Que hay otras que al ver en sus hijos las secuelas de la quimioterapia, han renunciado a llorar porque su ánimo solo tiene espacio para la esperanza. Que hay madres con hijos con condiciones especiales, que cuando logran conciliar el sueño por seis horas seguidas se consideran favorecidas. Gracias por leer estas líneas.

