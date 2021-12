Memorias de intercambios

A partir de la columna anterior en la que platicamos sobre el juego del amigo secreto y el intercambio de regalos, juegos muy propios de estas fiestas decembrinas, hubo quienes nos escribieron y nos compartieron sus experiencias, que hoy a su vez compartimos con usted.

¡Ah! y antes de que se me olvide, le presumo que mi amiga o amigo secreto tiene ya grupo de fans. Día con día coloco en mi cuenta de Instagram sus obsequios, los cuales, como le comenté, van acompañados de mensajes bien lindos, esas imágenes producto de los bellos detalles de mi amiga o amigo secreto a más de una persona le ha devuelto la ilusión de participar en el juego.

Retomando el tema del intercambio, mi amiga María tiene una forma singular de abordar esa práctica. Ella tiene un imán para que le regalen artículos usados (aún cuando las reglas digan que deben ser nuevos), pañuelos o bien que como obsequio le den la recurrida disculpa “te lo traigo (el regalo) la próxima semana”, semana que se extravía en el paraíso de las promesas incumplidas y nomás no llega. Pese a esa suerte, ella sigue participando por el mero gusto de conocer con qué excusa le saldrán cada vez que juega. Ese es, digamos, su regalo, la oportunidad de que la sorprendan con un nuevo pretexto para tratar de justificar el incumplimiento. Es una interesante y por demás optimista forma de sobrellevar la falta de responsabilidad de la persona encargada de obsequiarle.

Pero no todas las personas reaccionan igual ante la descortesía y la falta de compromiso. Tengo otra amiga, quien compartió que cuando era niña recibió unas bolitas para el cabello. Ella llevaba a regalar una muñeca y se aferró negándose a entregarla hasta no recibir la promesa de que al siguiente día sería correspondida con la misma formalidad. Debo añadir que su suerte en los intercambios no se modificó mucho con el paso del tiempo, porque en años más recientes la persona que le debía regalar le encargó a alguien más que le comprara el obsequio, esa persona compró una bolsa de chocolates (de las baratas) para salir del encargo y se quedó con el resto del dinero.

Un amigo nos dijo que en todos sus años de vida en los intercambios ha recibido, invariablemente, carteras. “Tengo una colección” comenta, y confiesa que en más de una ocasión ha recurrido a esa reserva para no llegar con las manos vacías en fiestas de cumpleaños.

Y está también una legión que confirma su decepción porque en más de una vez llegó al intercambio con alguna de las piezas de la lista de deseos de la persona a la cual regalar, y a cambio recibió una bota de dulces, un paletón o una caja de chocolates, que, como dijera uno de ellos “no sería problema, de no ser porque soy diabético”.

A todas las personas que hicieron hoy este espacio, gracias por compartir sus experiencias. A usted gracias por leer estas líneas. Comentarios y etcétera por favor en adosdetres@hotmail.com En Twitter en @MarisaPineda Que tenga una semana de grandes regalos.