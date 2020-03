Momento para aprender

El coronavirus, también conocido como Covid-19 o simplemente como Covid, ya está entre nosotros y como suele ocurrir con lo que nuevo: hay dudas, hay incredulidad y hay mucha desinformación, ya sea junto o por separado. Vamos a iniciar por la desinformación. El covid no es ningún invento, es real, tan real como la gripe y la influenza, con las cuales comparte algunos síntomas.

Si necesita información puede consultar las páginas saludsinaloa.gob.mx o el de la Organización Mundial de la Salud www.who.int/es Si le llegan cadenas de “guatsap” diciéndole que tal o cual menjurje cura el covid, concédase el privilegio de la duda, no vaya a pegarse una intoxicada creyendo que por ser “natural” no puede dañar, y resulta que usted es alérgico a equis hierba que va en la pócima (hay gente alérgica a la cúrcuma, a la canela, al jengibre y etc.).

Ahora bien, qué hacer. Se suspendieron las clases presenciales y muchos docentes van a dar clases a través de Youtube, Facebook, Instagram y hasta por Whatsapp. Será momento en que la plebada demuestre sus competencias digitales. Hemos escuchado hasta el cansancio que las nuevas generaciones “nacen con el chip”, es hora de ver si es cierto. Y por si no lo fuera, está la guía escolar, esa que conocimos los predigitales y que consiste en una serie de lecciones a estudiar, con sus respectivas tareas. Pero resulta que las bendiciones van a estar en su hogar las 24 horas del día, los siete días de la semana, tiempo más que suficiente para que aprendan alguna actividad recreativa.

Plataformas como Tutellus y Doméstica ampliaron sus opciones de cursos gratuitos en línea, hay desde aprender a tocar un instrumento, desarrollar habilidades matemáticas, historia del arte y muchos más. Netflix, Amazon Prime también ampliaron sus contenidos para llevar el aislamiento y no colapsar en el intento. Para quienes les agradan las bellas artes, la Metropolitan Ópera está ofreciendo gratuitamente una función en línea cada noche, la puede seguir en www.metopera.org Google también ofrece opciones y si escribe la dirección Google Arts & Culture aparecerá en la pantalla de su computadora, tableta o teléfono una larga lista de museos del mundo que puede recorrer desde la comodidad de su hogar.

La contingencia le va a pegar a empresas pequeñas, si va a solicitar comida a domicilio o por el sistema de ordene y recoja privilegie a los negocios locales, a los pequeños, a esos para los cuales 30 días cerrados les da en la torre y los ponen al borde de la quiebra económica. Finalmente, como Pilatos, lávese las manos muy seguido y cuide que sus plebes lo hagan también. Si tiene sospechas de que algún miembro de su familia, o usted, adquirió el Covid (fiebre, tos y estornudos, malestar general, dolor de cabeza, dificultad para respirar) llame al teléfono 667 7130063 para recibir instrucciones y atención. Gracias por leer estas líneas. Comentarios y etcétera por favor en adosdetres@hotmail.com En Twitter en @MarisaPineda Que tenga una semana sin propagación de noticias falsas, que son más dañinas que el Covid-19.