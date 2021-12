Navidad sabor a esperanza

audima

Para cuando estas líneas salgan a la luz, muchos hogares estarán en los preparativos para recibir la Navidad, una Navidad de esperanza.

La pandemia por covid-19 trajo meses de total incertidumbre, meses que han sumado dos años y contando, luego de los cuales las vacunas, el cotidiano uso del cubrebocas, el guardar distancia y el lavado de manos han abierto una luz de esperanza. El mal, ciertamente no ha terminado, nuevas variantes han surgido, sin embargo, gracias a la suma de muchísimas voluntades y esfuerzos, poco a poco se recupera el ritmo. La vida, ciertamente, ya no es igual, pero de uno depende y dependerá encontrar nuevas formas de que sea mejor (y si duda de ello, nada más pregunte quienes están felices de ya no saludar de beso o de abrazar solo por guardar la apariencia).

Si después de dos años en que hemos visto morir amigos o familiares, que por experiencia propia o ajena hemos visto lo infame que es el covid-19, una enfermedad que se lleva en soledad, que es costosa, y que en no pocos casos deja secuelas que se manifiestan de inmediato o a los meses. Si después de todo eso no hemos aprendido siquiera a ponernos el cubrebocas, ya es decisión propia.

Hoy, la Navidad tiene un nuevo sabor de esperanza, y desde este espacio le queremos desear que estas fiestas las disfrute con responsabilidad, cuidándose, por usted, por su familia, por todos los demás, para no perder lo que hemos logrado.

Esta Navidad le queremos desear que goce de buena salud, que estas fiestas las disfrute rodeado de personas que le hagan muy feliz, que Santa Claus le traiga muchos regalos lindos. Le queremos recordar que si el Santa deja en su casa juguetes verifique que cuenta con suficientes baterías para que el 25 no tenga que andar quitando las pilas a cuánto control remoto haya en su casa.

Le deseamos que estas fechas que son propias para los reencuentros con amigos, excompañeros de escuela, con familia, sean también propicias para el reencuentro con uno mismo, con aquello en lo que crea.

Que se divierta cantando y/o bailando, aunque la afinación, el ritmo y uno no se lleven bien, porque estos últimos dos años nos han recordado un día sí y otro también que la felicidad es de momentos, de instantes, e igual nos ha recordado que en un instante puede ocurrir algo que sin pedirnos permiso nos puede cambiar la vida, a todos.

Queremos desearle que disfrute de unas felices fiestas, de una Nochebuena divertida y de una Navidad grata.

Muchas gracias por leer estas líneas. Comentarios y etcétera por favor en adosdetres@hotmail.com En Twitter nos encontramos en @MarisaPineda Que tenga una semana feliz.