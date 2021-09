Ola asiática

Hoy nos pondremos muy internacionales y vamos a adelantar el reloj 14 horas para hablar de un producto de la familia EL DEBATE que es referencia entre fanáticos o simpatizantes de la cultura popular asiática, particularmente en la producida en Corea del Sur. Hoy vamos a hablar de Nación Rex. Si usted ha oído hablar y le interesan temas como doramas y k-pop seguro ya conoce Nación Rex, si los temas no le son familiares, le invitamos a seguir leyendo, total “el saber no ocupa lugar”. De un tiempo acá la cultura popular producida en Corea del Sur ha cobrado millones de seguidores en todos los continentes gracias a grupos musicales como BTS, Blackpink, TXT, EXO, MonstaX, Twice y muchos más. Tan solo para BTS (abreviatura de Bangtan Sonyeondan) se estima una legión de alrededor de 90 millones de seguidores, en 100 países, la edad de la fanaticada va desde menores de edad hasta los 80 años. Además, del pop coreano, conocido como k-pop, los doramas, como se les llama a las series melodramáticas producidas en Corea del Sur, cada día crecen en popularidad en plataformas como Netflix. El ejemplo más reciente es la serie El juego del calamar, que es un suceso a nivel mundial. Sin embargo, el hangul, el idioma coreano, no es así como que usted diga lo más sencillo de traducir o de aprender. No es como el idioma inglés, que es parte de las materias desde la educación básica. Entonces, para los seguidores de la música y los doramas coreanos acceder a las noticias sobre sus ídolos o programas favoritos no era tarea fácil, hasta que llegó Nación Rex. Esta es una página digital alimentada por jóvenes que se aplican para presentar las últimas noticias de los famosos coreanos, y cuando decimos aplicándose nos referimos a que Nación Rex presenta la información al mismo tiempo que los medios coreanos. Si consideramos la diferencia de horario pareciera que la planta de reporteros y redactores no duerme para presentar al fandom lo último de sus favoritos. Si usted o alguien cercano a usted es seguidor de la ola asiática le invitamos a seguir nacionrex.com. Encontrará noticias, test, música, horóscopos, moda y artículos de análisis presentados en un lenguaje ameno y, por supuesto, en español. Quienes venimos de la era predigital a lo más que llegamos para conocer de nuestros artistas favoritos fue a la desaparecida revista Notitas Musicales en cuyas páginas estaban las letras de las canciones de moda, en español y una que otra en inglés; así como entrevistas y columnas de chismes. En ese tiempo, con algo de suerte, podíamos encontrar en la librería Santa Rita las revistas que llegaban de Estados Unidos y así enterarnos de las noticias de los actores y cantantes del vecino país, gracias a la ayuda de aquellos que mejor dominaban el idioma. De ahí tomábamos también las fotos que decoraban las paredes de los dormitorios y con las que se forraban las pastas de las libretas.

Hoy en día, el internet ha puesto a un clic de distancia la información de artistas favoritos más allá de los llegados de Estados Unidos, España y Reino Unido. Hoy que el k-pop y los doramas son parte ya de la cultura popular global, EL DEBATE sigue a la vanguardia incorporando Nación Rex. Gracias por leer estas líneas. Comentarios y etcétera por favor en adosdetres@hotmail.com En Twitter en @MarisaPineda Que tenga una semana de buena fortuna.