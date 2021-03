Otra Semana Santa diferente

“Eeeeraa uun bikinialunaresamarillos diminuto justojusto que todo dejaba mostrar…” los aires de Semana Santa flotan en el ambiente y en el ánimo. En el centro de operaciones de A dos de tres estamos listos para dos semanas de asueto que, en estricto sentido deberían de ser para la reflexión, pero la ley de usos y costumbres los ha alejado de eso. Ya sea porque usted opte por el turismo playero o por el turismo religioso, aquí vamos con nuestra perorata sobre el covid-19. Cuando mi legendaria abuela (todos tenemos una abuela que es toda una leyenda) me ponía una regañada de vuelta y media por no hacer caso en algo, con un tono entre rendición, frustración y piedad decía: “es por demás contigo, no quieres entender y no entiende quien no quiere o no puede entender” y en un último intento retaba “¿ O es que en verdad eres tonta y no puedes entender?”.

A un año de la pandemia por covid-19, y tan solo en Sinaloa más de 5 mil muertes después, si alguien no entiende que la pandemia no ha terminado es porque no quiere o es bastante testarudo, y no queda más que desearle que en estas vacaciones de Semana Santa las disfrute. No hay manera, no tiene caso insistir en que use cubrebocas, mantenga sana distancia y se cuide porque cuidándose a sí mismo cuida a sus seres queridos. ¿Cómo que me voy a asolear con cubrebocas? ¿Cómo mantener la sana distancia en el antro? ¿Cómo voy a bailar entonces las románticas? Con quienes ya tienen asegurados sus lugares en las playas no hay manera, ahí solo queda encomendarse a aquello en lo que crea para que quienes tienen que estar ahí porque de ello depende su ingreso y la sobrevivencia de sus familias salgan ilesos de los posibles contagios en esta Semana Santa. Si usted es de esa cada vez más rara especie que aguanta las críticas y las burlas porque se mantiene en su casa, restringe las visitas, prefiere reunirse en una videollamada, evita las aglomeraciones y apoya a los comercios locales comprando 500 pesos a través de una plataforma, en vez de ir a hacerse tarugo a una terraza con una taza de café de 25 pesos, reciba el agradecimiento por cuidar de mí y de mi familia. Y es que a lo mejor algún día usted me divisa y ni adiós dirá porque más allá de estas palabras en el mundo me hace, pero resulta que usted está consciente que la pandemia sigue, los contagios continúan, y con todo y esa danza de las vacunas en donde números de dosis van y números vienen, usted tiene muy claro que hay que seguir protegiéndose.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

A usted, muchas gracias, porque así cuida de mí y de mi familia, en la que hay personas vulnerables. En correspondencia haremos lo propio, para cuidarlo a usted y a los suyos. Si usted es de quienes prefiere aplicar “al que le toca, le toca” o el “pues cada quien” y ya tiene un pie en la alberca o en la arena de la playa, el deseo porque regrese con bien. Gracias por leer estas líneas. Comentarios y etcétera por favor en adosdetres@hotmail.com En Twitter en @MarisaPineda. Que tenga unas felices vacaciones. Nosotros nos vamos a tomar dos semanas para quedarnos en casa cual ballena varada.