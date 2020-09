¿Por qué COVID-19?

A estas alturas del año la pandemia por COVID-19 ha significado una sacudida emocional, social y económica, ante la cual el instinto de supervivencia ha llevado a irnos adaptando (hasta acá se escuchó a uno de los dos y medio lectores decir “no todos, hay quienes siguen sin utilizar el cubrebocas y van por el mundo como si no pasara nada”). En este espacio hoy vamos a tratar de responder una pregunta que hicieron los del Departamento de Vida y Estilo de A2D3 “¿Por qué se llama COVID-19?

¿De dónde salió el nombre y qué significa ese número?” Como usted sabe los de Vida y Estilo de A2D3 se destacan por su (aparente) superficialidad y por hacer preguntas que ni al caso. Su duda surgió mientras veían un reporte sobre la situación de los casos. La vida y la muerte reducidas a números cual índices en bolsa de valores. De pronto preguntaron “¿Qué significa COVID-19?” Cuando todos volteamos a verlos reclamaron “¡Qué! A poco todos ustedes sí saben. A ver, si están muy informaditos respondan”. Y pues no, nos quedamos callados, hasta ahora que los del Departamento de Investigaciones comentan, aclarando de antemano “es información de la Organización Mundial de la Salud, que no se crea que lo inventamos”. Para empezar, resulta que existe algo que es el Comité Internacional de Taxonomía de los Virus, encargado de asignar el nombre a los virus que provocan las enfermedades. Luego interviene la Organización Mundial de la Salud (la OMS) que da nombre oficial a las enfermedades en algo que se llama Clasificación Internacional de Enfermedades. Aquí hay que recordar que la enfermedad llamada COVID-19 es provocada por un virus llamado coronavirus. Ahora bien, el nombre de COVID-19 se asignó oficialmente el 11 de febrero de este 2020. El nombre se tomó de las palabras corona (Co), virus (vi) y “disease” (d) (en inglés “disease” significa enfermedad) y el 19 por el año en que se reportaron oficialmente a la OMS los primeros casos (el 31 de diciembre de 2019). De ahí el nombre COVID-19. Dicho por la OMS, ponerle nombre a las enfermedades es importante porque “facilitan el debate sobre la prevención, propagación, transmisibilidad, gravedad y tratamiento de las mismas”.

Según los documentos de la OMS, al asignar un nombre a la enfermedad debe evitarse que pueda confundirse con el de otra enfermedad, y que estigmatice a alguna región geográfica, persona, cultura, comidas o a un animal. (Que luego el común de las personas lo hagamos es otro asunto, eso ya es naturaleza humana).

Dicho todo lo anterior, los del Departamento de Investigaciones preguntaron a los de Vida y Estilo “¿Satisfecha ya su curiosidad?” y estos respondieron “Hemos cambiado hábitos, vida social y hasta la forma de relacionarnos, lo menos que queríamos era saber por qué se llamaba así el origen de esto que ha provocado un antes y un después, y ha llevado a la especie humana a adaptarnos para no extinguirnos”. ¡Zaz!

