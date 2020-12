“Pásele, aquí todos ganan, aquí todos tienen regalo”. Por generaciones hemos escuchado “para todo hay maña” y ahora resulta que hay a quienes no les da el ingenio más que para aferrarse a lo presencial. Tenemos el privilegio de ser parte de grupos que sí tienen creatividad y este año optaron por lo más sano: evitar la posada presencial, pero mantener ese momento que llena de suspenso y regocijo estas fiestas: la rifa de regalos. Hasta el momento, hemos ganado unos bonitos “siga participando” y un juego de copas que nos ha hecho muy feliz. La rifa virtual (aquella que se realiza a través de videoconferencia) evita la incomodidad que provoca ser parte de una mesa en la que se es el único que no se sacó nada en la rifa general, y tampoco se tuvo la suerte de elegir la silla en la cual estaba escondido el papelito ganador del centro de mesa. Llega el final de la fiesta, todos salen cargando su premio y a uno no le queda más que salir cargando con una sonrisa de resignación y un “ahí para la otra” como premio de consolación. Las rifas virtuales tienen algunos detallitos de fácil solución: que si no llegó el vínculo para la videoconferencia, que si la plataforma no deja entrar, que si no se puede conectar la cámara, o no se cuenta con una y sin verse en la pantalla no dan el regalo, que si no se sabe el número para participar y nadie hace caso porque hay otros diez preguntando lo mismo a la vez, y así. Nada insalvable, más tratándose de un primer ejercicio. Empieza la rifa. ¡Qué emoción! Ni la del avión presidencial provocó tanta expectativa. Se explica la mecánica, que no queda del todo clara porque quien la da se escucha como en bocina de escuela primaria a la hora del recreo, y porque alguien dejó abierto su micrófono y entre los ladridos de la mascota y el anuncio del vendedor de “los tamales calientitos”. Cualquier duda se pasa por alto porque ya pasó una hora y los datos del celular se acaban. Hay una pausa en la rifa. La empresa no se limitó y a un lado del escenario con los regalos el grupo versátil hace lo suyo, en la pantalla compartida se ve a algunos contonearse, los más osados se han levantado a bailar, no falta el “¡Ea! ¡Ea!”. El ánimo se impone y vence la distancia. La rifa se reanuda, sale premiado alguien que hasta hace un momento sí estaba, pero por fallas técnicas ya no está en la video reunión. Si la rifa hubiera sido presencial el coro diría “otro, otro”, aquí se sabe que eso le puede ocurrir a cualquiera y mejor se respeta la suerte ajena.

La organización accede a hacerle llegar el regalo. A cambio de ese gesto, el respetable público pasa por alto que la cámara se cierre de cuando en cuando al momento de asignar los regalos, en una acción que recuerda los juegos de azar de las verbenas en donde no se sabrá la suma final de las canicas o del número que tenía dibujado el pescadito, pero se sale feliz abrazando la figurita de yeso porque “aquí todos ganan, todos tienen regalo”. Gracias por leer estas líneas.

