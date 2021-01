¡Llegamos! Esta es la primera columna del primer mes de este 2021 que en no pocos momentos se divisaba muy lejano. Dios, o en aquello en lo que usted crea, nos ha permitido llegar hasta aquí y es momento de agradecer, de desear para usted y los suyos un mejor año, y también es tiempo de preguntarle ¿cómo vamos con las roscas de reyes? ¿Cuántos monitos le han salido? Hoy en día en que hay roscas de reyes sin gluten, sin azúcar, para veganos, clásicas, de los más variados sabores y presentaciones, deje le platico que contar con todas esas opciones es parte de la evolución de la repostería. Cuando los predigitales fuimos niños, las alternativas eran muy reducidas: la rosca tradicional, que es (para mi gusto) un tanto seca para “sopear” con chocolate, y la de volteado de piña que elaboraba la mamá, la tía o alguien de la familia que tenía en el 6 de enero el día para brillar o, si fallaba, para ser la comidilla durante todo el año. La rosca de volteado de piña era, y es, un salto al vacío. Fue tiempo en que las roscas no traían más que un monito y quien lo descubría bien podía hacer cuanto malabar para ocultarlo, por tal de no patrocinar la tamaliza el Día de la Candelaria. Los trucos iban desde irse separando del grupo, plato en mano, para tratar de esconder el monito en la bolsa o donde se pudiera, y por donde se pudiera entiéndase los cachetes, debajo de la lengua y había quienes hasta trataban de tragarlo, y ahí tenía al grupo asustado haciendo maniobras para que lo escupiera y no se ahogara. Afortunadamente, la práctica se modificó y se incluyeron más monitos a las roscas, y lo mejor fue cuando se corrió la voz que quien encuentra un monito tendrá un buen año. Ahí la cosa ya cambió y en vez de sacarle la vuelta, hoy se anhela encontrar la figura… y aquí cabe el momento de hacer un poco de historia.

Dicen los del Departamento de investigaciones de A2D3 que el origen de la rosca de reyes se remonta allá por el siglo cuarto, cuando el cristianismo se extiende y comienza a celebrarse la Navidad. En ese tiempo se escondía una haba en el pan, el cual tiene forma de rosca para recordar el trayecto que recorrieron los tres Reyes Magos para encontrar al niño Jesús. Esconder el haba representaba esconder al niño Jesús, de Herodes. Con el tiempo el haba se suplió por figuras de porcelana, luego de plástico. Con la llegada del cristianismo a América la práctica se fue extendiendo y evolucionando a lo que es hoy. Como todas las tradiciones que nos llegaron a América, la de la rosca de reyes también fue adaptada y quien encontraba la figura ofrecía tamales el día 2 de febrero, fecha que en el calendario gregoriano se celebra la Candelaria, y que coincidía con el inicio del ciclo agrícola en los pueblos prehispánicos. Los tamales, alimento elaborado a base de maíz, eran una especie de ofrenda (ya sabe que nuestros antepasados se las ingeniaron para mantener sus costumbres lo más posible), práctica que se mantiene hasta nuestros días. Así que ¿cómo vamos con la rosca de reyes? ¿Cuántos monitos le han salido? Por lo pronto, celebramos el haber llegado hasta aquí, para poder desearle un mejor año.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Comentarios y etcétera por favor en adosdetres@hotmail.com En Twitter en @MarisaPineda. Que tenga una semana deliciosa.