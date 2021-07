Seguimos sin aprender

Hace un año, cuando recién conocíamos lo que puede hacer el covid-19 y estábamos guardados en las casas, decíamos que pasando “el encierro”, como le llamábamos, saldríamos renovados, agradecidos, mejores personas, valorando aún más el placer de la compañía de familia y amigos. Como nunca falta quien opine lo contrario, hubo quienes dijeron que ¡Mentiras!, que pasando el susto de la pandemia volveríamos a las mismas conductas de antes. En este espacio apostamos a lo primero y hoy tenemos que reconocer que estos últimos opinólogos tenían toda la razón. Parece que en más de un año no hemos aprendido nada.

Hoy vemos cómo oootra vez ahí van los casos de covid-19 a la alza, cómo el personal médico sigue enfermando cumpliendo con el juramento que hicieron de velar por la salud del prójimo. Vemos cómo cae la idea de que jóvenes y niños no enferman de covid-19, porque la realidad está resultando otra, muy distinta, tan distinta como cuando creímos que el coronavirus no sobrevivía a altas temperaturas y hasta agradecimos las temperaturas que registra Sinaloa en el verano, el otoño, la primavera y hasta parte del invierno.

Hoy vemos cómo en un año hay quienes siguen sin aprender a ponerse el cubrebocas y lo traen como hamaca de la papada, cómo seguimos llenando lugares en los que la sana distancia solo está en los carteles pegados en sus paredes.

En este último año, cada vez son menos quienes no han perdido a un familiar o amigo a causa del covid-19. Cada vez son menos quienes no tienen un familiar o amigo que vive para contarla, que no haya sido golpeado económicamente por lo costoso que puede resultar el tratamiento de la enfermedad. Si después de ver todo eso no nos cuidamos es porque no nos interesa cuidarnos, mucho menos cuidar a los demás.

Porque ocurre que uno pierde de vista que esto del covid-19 repercute más allá de la cuestión económica. Hay pacientes que están recibiendo tratamiento para muchas otras enfermedades que se han visto afectados en sus citas, a causa del impacto del covid-19. Mujeres por parir preocupadas por ¿dónde van a dar a luz? y junto con todas esas personas, un equipo de salud que, pese a llevar un año sin descanso, sigue ahí, algunos ya con un segundo contagio, como resultado de los riesgos de su labor.

Hoy, como hace un año, desde este espacio le pedimos que recuerde cómo se sintió cuando supo de algún familiar o un amigo que falleció por covid-19, o al conocer del contagio de alguien cercano en sus afectos.

Desde este espacio, hoy, como hace un año, le invitamos a cuidarse, a cuidarnos, para evitar que la “tercera ola” del covid-19 nos pegue una arrastrada de aquellas.

Gracias por leer estas líneas.

