Un jueves que pasó a la historia

Corre, corre, corre, por el bulevar. Corre, corre, corre sin mirar atrás. Corre, corre, corre te voy a atrapar. Corre, corre, corre, ya no puedo más, así suena la canción Corre, corre. Sí, este espacio también se va a referir a esa tarde de perros que vivimos en Culiacán el jueves 17 de octubre de este 2019, que quedó ya en la historia. Porque mentir requiere memoria, porque el fracaso también se planea para que parezca creíble y porque desconocemos el argot beisbolero para tratar de parecer graciosos, pero sobre todo porque respetamos su inteligencia, este espacio se enfocará a ese otro fenómeno que protagonizó la gente como Usted, como yo, como nosotros que ni la debíamos y terminamos por temerla. Por muchos años la noche de Año Nuevo nos dio indicios del lado oscuro de la fuerza que cohabita en Culiacán. Las balaceras de distintos calibres que en esa fecha se escuchan aquí y allá algo nos advertían. Esas advertencias muchos las menospreciamos amparados en el insano equilibrio basado en “hago como que no te veo, mientras no me molestes ni te metas conmigo”.

El mundo empezando y terminando en la puerta de mi casa. La tarde del jueves negro ese malsano equilibrio se tambaleó como nunca antes visto, superando las muestras dadas en otras tantas ocasiones (quien lo dude y desee comprobarlo puede revisar los periódicos de fines de los años 60 del siglo 20 para acá, los corridos y a los testigos de entonces a la fecha). Esta vez el crimen organizado dio una indudable demostración de su capacidad de planeación, estrategia, operatividad, coordinación y rapidez para actuar.

En contraparte, la sociedad dimos muestra de nuestro lado más humano; ese que está en incontables testimonios de solidaridad que nos llevaron a proteger, arropar y abrir las puertas a propios y extraños para que estuvieran a salvo. Eso que a estas alturas a más de uno le está llevando a reconsiderar simpatías y tolerancias, en aras de lograr algún día una tranquilidad que nos sea propia y no prestada. Ojalá y lo logremos, o de lo contrario no habremos aprendido nada de ese jueves ingrato. Esa tarde y en las horas siguientes quienes ejercen el periodismo dieron cátedra de un profesionalismo que les ha valido el reconocimiento internacional.

A ellas, a ellos, desde este espacio el agradecimiento y respeto absoluto a la labor informativa que realizaron en esos momentos. De igual forma, el agradecimiento a los policletos que se echaron al hombro lo mismo a niños que a adultos mayores, para ponerlos a salvo. Desde acá el respeto y la solidaridad con los elementos de las Fuerzas Armadas y con aquellas familias que perdieron a alguno de sus integrantes en una situación que les era enteramente ajena. A todas las personas que nos mostraron que no todo está perdido y que hay materia prima para construir la tranquilidad que queremos, de a deveras, propia y no prestada. Gracias.