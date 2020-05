Un nuevo uso a las cosas

¿Conoció las presentaciones en acetatos? Esa tecnología que rifaba cuando los predigitales estuvimos en la escuela. Pues resulta que aquellas hojas de acetato, indispensables para las presentaciones escolares se han vuelto a poner de moda.

Dicen los sembradores de felizología que los problemas pueden encerrar nuevas oportunidades. Así, las hojas de acetato que estaban “in artículo mortis”, con el coronavirus han sido rescatadas de los anaqueles de las papelerías para convertirse en codiciados e indispensables artículos para la elaboración de improvisadas caretas de protección. Hoy en día la tecnología ha facilitado salvar el ciclo escolar con clases en línea, pero antes de que el internet conquistara al mundo, en los salones de clase los que rifaban eran los retroproyectores. Unos armatostes que tenían un cristal sobre el que se colocaba la hoja de acetato con el texto y/o dibujo a presentar y con la ayuda de un foco se proyectaba la hoja sobre la pared. Había también proyectores de carrusel, pero esos eran para las presentaciones de caché porque requerían revelar diapositivas, ordenarlas en el carrusel y alguien que lo manejara, porque aunque fuera automático se trababa. En cambio, para los retroproyectores bastaba con una hoja de acetato que se podía comprar en cualquier papelería de la esquina.

Como tiempos traen tiempos, aquellos aparatos quedaron en calidad de piezas para museo de la tecnología, mientras que las hojas de acetato perdieron el protagónico y cuando mucho se empleaban en trabajos escolares. Así fue hasta que llegó el coronavirus y alguien dijo “una hoja de esas, con un hoyo en cada lado, un pedazo de listón o elástico y listo, ya tenemos una improvisada careta de protección”. Es cierto que no es así que diga usted la más durable ni la más adecuada, pero en tiempos de escasez resuelve. Como el ingenio no tiene límites y, como dicen en mi barrio “la carga hace andar al burro”, con el coronavirus ha surgido el comercio de las caretas, y si a alguien se le ocurrió armar una con una hoja de acetato, a alguien más se le ocurrió que las más durables se pueden decorar. Ahí tiene ahora, que en el comercio por internet puede encontrar caretas con diseños ingeniosos, otras tantas con la parte superior decorada, unas más que en vez del elástico simple tienen un elástico decorado con piedritas brillosas, listones, botones y elementos para que esta nueva pieza del atuendo diario se destaque. No faltan, por supuesto, quienes ofrecen la personalización “con el logo de su empresa” en la parte superior o en el elástico. Charles Darwin, el naturalista inglés autor del libro El origen de las especies, que fue libro de texto en secundaria y preparatoria, es también autor de la frase “No es el más fuerte de las especies el que sobrevive, tampoco es el más inteligente el que sobrevive. Es aquel que es más adaptable al cambio”. Y estos tiempos se han vuelto tiempos de cambios y como parte del cambio, el encontrar nuevos usos a las cosas.

Es cuestión de sobrevivencia. Gracias por leer estas líneas. Comentarios y demás por favor en adosdetres@hotmail.com

En Twitter en @MarisaPineda

Que tenga una semana de brillitos.