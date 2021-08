Una decisión de cartel estelar

Este espacio “A dos de tres” toma su nombre del gusto de quien esto escribe por la lucha libre. En la lucha libre los encuentros pueden ser a una caída con o sin límite de tiempo, o a dos de tres caídas sin empate y sin indulto, como muchas de las luchas de la vida. Quienes han enfrentado alguna enfermedad que los ha puesto en la orilla saben de eso.

Las funciones de lucha libre se integran por varios encuentros, inician con quienes van abriéndose paso o quienes están debutando (siempre y cuando el debutante no sea parte de alguna dinastía famosa, porque ese ya es otro cantar). Le siguen las luchas estelares, hasta llegar a la gran estelar. No siempre las luchas estelares suelen ser las mejores, de hecho casi siempre son las primeras, las de quienes apenas se están forjando un nombre, en donde hay más pasión y entrega. Y mientras eso ocurre sobre el cuadrilátero, en las gradas el público toma partido, porque la lucha libre a nadie deja sin emociones, incluyendo a quienes no les gusta.

Hoy, que el debate por si se retorna a clases presenciales o no acapara buena parte de la atención, haga de cuenta la lucha estelar del cartel. El público dividido entre quienes sin dudar adelantan que enviarán a sus hijas e hijos a los planteles y aquellos que se muestran cautos porque, aseguran (y en no pocos casos con razón) que no están las condiciones dadas para el retorno presencial.

De un lado y del otro surgen opiniones: quienes dicen que así como llevan a los niños a piñatas los pueden llevar a la escuela y quienes responden que ir a piñatas es voluntario, a diferencia de la obligación de ir a la escuela. Quienes indican que se ha preparado la infraestructura para recibir al alumnado y quienes responden que esa infraestructura era insuficiente desde antes de la pandemia.

Las voces que señalan que los estudiantes no aprenden en línea; las que responden que les tienen noticias porque la criatura estaba distraída desde antes, solo que como no la veían en clase no se habían percatado.

Más allá de los debates entre autoridades educativas y representación docente, la decisión final quedará en manos de madres y padres de familia, y ahí, muy posiblemente, será factor decisivo la situación que cada familia haya vivido, porque el covid-19 es una enfermedad costosa económica, física y emocionalmente, aún para quienes cuentan con seguridad social.

En ese escenario se desarrolla una de las decisiones más importantes de los últimos años. Una decisión que recuerda los carteles estelares de lucha libre, esos que anuncian encuentros sin empate y sin indulto.

