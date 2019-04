¿Cómo le fue de vacaciones? Si salió de la ciudad o permaneció en ella, deseamos que estos días de asueto hayan sido reconfortantes. Por aquí ha habido novedades.

Le platico.

Días atrás, este espacio adelantaba que se preparara porque EL DEBATE estaba por emprender cambios con el ánimo de ofrecer más contenidos a sus lectores. Pues ahí tiene, que días después me invitaron a conocer dichos cambios, que en la versión en línea del periódico ya son notorios. Para el diario impreso también habrá sorpresas.

Por lo pronto, en www.eldebate.com.mx encuentra secciones nuevas: deporte amateur, recetas de cocina (incluye bebidas), prevención, migración, historias, viajes, por mencionar solo algunas que puede ubicar dando clic al menú que aparece del lado izquierdo.

Dicen que los sabores y los olores son los recuerdos que más perduran a lo largo de nuestra vida, vaya, usted a saber si fue por eso o por mi alma de gorda que a pocas comidas les hace el fuchi, el caso es que cuando estaban presentando la nueva sección de recetas de cocina recordé algo ocurrido hace varias lunas: estaba aún en la escuela y EL DEBATE generosamente me abrió las puertas para hacer aquí las prácticas que eran parte del plan de estudios, al completar las horas requeridas, la empresa me entregó la carta de liberación acompañada de una beca por el total de la colegiatura, por el resto de la carrera, y del ofrecimiento de empleo con sueldo, mi primer sueldo como reportera. Ahora conoce el por qué del agradecimiento y afecto que me liga con esta casa editora, con la gente que aquí conocí y con la que hoy comparto.

En esa remembranza, cuando presentaron la sección Viajes, recordé cuando la sección de sociales tenía una sección llamada Aeropuerto, que daba cuenta de personajes de la vida social o política que arribaban o partían por placer o negocios.

La nueva sección no trata de quienes parten o llegan, pero sí de cómo conseguir pasajes baratos, hospedaje económico y demás información de utilidad. Y a propósito de viajes y de vacaciones ¡Regresamos!.

Gracias por leer estas líneas. Que tenga una semana en que las vacaciones le hayan dejado una gran sonrisa.