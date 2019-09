Vamos de festejo en festejo

Si Usted pertenece a Culiacán, esta ciudad de locos gritones que saben ser solidarios y unidos cuando se les llama a la solidaridad y a la unidad, permítame felicitarle porque su ciudad está cumpliendo este mes sus primeros 488 añitos y como en los cumpleaños hay pachanga, con todo y pastel. En no pocas ocasiones he preguntado ‘¿Qué estaba pensando Nuño Beltrán de Guzmán cuando se le ocurrió fundar aquí Culiacán? ¿No hacía calor? ¿No vio la de arroyos que cruzan los terrenos para desembocar en los ríos Humaya y Tamazula (que no tengo idea cómo se llamaban entonces o si tenían un nombre, pero de que ya estaban ya estaban? ¿No le tocó ninguna avenida de los ríos,como para decir “¡achis! aquí se inunda”?’ ¡Vaya usted y los historiadores a saber! el caso es que aquí le gustó para vivir y aquí estamos nosotros para seguir dándole vida a este municipio que queremos con todos sus pros y hasta sus contras. Para festejar a Culiacán, el Instituto Municipal de Cultura diseñó el Festival Cultural Culiacán que se desarrolla en colonias, plazuelas y espacios públicos de la ciudad.

De lo que aún está por llevarse a cabo le compartimos algunas actividades, el programa completo lo puede consultar en las redes sociales del Instituto Municipal de Cultura. Si le gusta el baile, este miércoles a las 18 horas, en la plazuela Obregón, están las tardes de danzón, y terminando de echar el bailongo puede cruzarse la calle rumbo al Modular Inés Arredondo (MIA) en donde a las 20 horas se presentará el espectáculo musical De amor y otros infiernos con la soprano Regina Orozco (la Megabizcocho), el tenor Ricardo Rodríguez y el Ensamble Tradicional Mexicano. El jueves 26, ahí mismo, a las 20 horas el grupo Sabaiba Teatro presentará la obra de teatro Érase una vez la novia, si le tocó conocer a Lupita, la novia de Culiacán no se la puede perder, si solo ha oído hablar de ella, con mayor razón no se la debe perder. El viernes 27, a las 17 horas, abajo del puente de la calle Teófilo Noris, será el encuentro Culiacán tiene talento, con jóvenes que están destacando en distintas disciplinas.

A las 19, en la catedral, será el concierto del Coro de la Ópera de Sinaloa, y a las 20 habrá una callejoneada que culminará en el Paseo del Ángel. De la programación del sábado 28 llama la atención que la catedral será escenario para la conferencia Historias del Culiacán colonial, a las 19 horas. Habrá que ir. El domingo 29, el mero día de la que alguna vez fue la Villa de San Miguel de Colhuacán, las actividades iniciarán a las 8:30 con una misa conmemorativa en la catedral. Terminando la misa, en el atrio habrá pastel y Las mañanitas a la ciudad.

Haga espacio en el apetito para darse una vuelta a la Plazuela Obregón en donde a partir de las 10 horas será el Festival Gastronómico, con la participación de las diversas sindicaturas que ofrecerán sus mejores platillos. Para las 18 horas aliste la garganta para acompañar a Adrián Varela y a Nadia Yuriar en Canto a Culiacán, frente al Palacio Municipal y cantar aquello que dice “Es mi orgullo ser de Culiacán”. Gracias por leer estas líneas.