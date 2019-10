Vientos huracanados

En los años que tengo en el periodismo he atestiguado situaciones curiosas, una de ellas es escuchar a quienes, tras un aviso de huracán, elevan su reclamo porque no hubo devastación, en vez de agradecer que la Madre Naturaleza se apiadó de nosotros. Septiembre y octubre son para Sinaloa los meses en que más le han pegado huracanes; de la década de los 80 para acá hay algunos de muy ingrato recuerdo, como Waldo, cuyos vientos arrasaron con cuanto poste encontró, dejando sin energía eléctrica por semanas a colonias y poblados de Culiacán y Navolato. Waldo borró del panorama a la otrora fuente de la Canasta, una interesante estructura de metal que era parte de una fuente y era uno de los símbolos de Culiacán. La Canasta como le llamábamos por la forma que tenía, quedó desarmada y las pocas piezas que permanecieron en su sitio semejaban un trapo a punto de exprimirse. La estructura original no pudo ser reemplazada y en su lugar se elevó un Cuauhtémoc que, a querer o no, recuerda a cierta marca cervecera. Años después pasó Ismael, que cobró muchas vidas. Ismael era un huracán “promedio”, por decirlo de alguna manera. Se había advertido de su cercanía; sin embargo, estaba por levantarse la veda camaronera y los hombres del mar se habían lanzado con sus embarcaciones para estar listos para el minuto uno en que se alzara la veda. Habían hecho sus cuentas y en ellas Ismael llegaría en dos días, lo cual les daba margen para echar las redes y llegar a puerto seguro. Pero los ciclones no tienen palabra de honor e Ismael varió inusualmente su velocidad de desplazamiento llevándose embarcaciones y enlutando a decenas de hogares. Semanas después, el mar seguía regresando cuerpos de las víctimas. En el pasado reciente, pese a su clasificación como huracán categoría cuatro, la cercanía Manuel fue menospreciada por muchos con el sobado argumento “así dicen, pero nunca le atinan”. Esa vez sí le atinaron. Con las primeras lluvias llegaron las compras de pánico en cristalerías, plantas purificadoras de agua, gasolineras y supermercados. En cuestión de horas parte de la ciudad estaba sumergida y en la zona rural, el daño era devastador.

El paso de Manuel fue también marco para uno de los episodios más memorables en la historia de Culiacán, miles de jóvenes saltaron la brecha generacional y junto con niños y adultos se convirtieron en uno solo para organizarse y llevar la ayuda a los damnificados. Fueron los días en que la gente de Culiacán alcanzó niveles de heroísmo. Sin embargo, en esos episodios hay un común denominador: la incredulidad y hasta el reclamo de muchos que al parecer ansían ver el poderío de destrucción de la naturaleza (obvio en la casa de enfrente). No nos referimos aquí a quienes bromean (bromeamos, dijo el otro) con que ante el aviso se acabó la harina para hot cakes, o que hubo compras de pánico de atole y gorditas. Hay personas, y no son pocas, que expresan abiertamente su desilusión porque no vieron las aguas correr y los techos volar. Condición humana, puede decir Usted, pero en todos estos años no deja de llamarnos la atención tan singular reclamo. Gracias por leer estas líneas. Comentarios en adosdetres@hotmail.con; en Twitter en @MarisaPineda. Que tenga una semana libre de negros nubarrones.