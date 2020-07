Voz de mascota

Iniciamos con una disculpa a nuestros dos y medio lectores, porque sin decir agua va nos tomamos una semana de descanso. Estamos de regreso. Y a propósito de regreso, ahora que cada vez más actividades se incorporan a la nueva normalidad ¿Cómo le ha ido con sus mascotas?

Los cambios en el estilo de vida que ha traído consigo la prevención en el contagio del coronavirus han impactado también en las mascotas, y así como uno ha tenido etapas (hacer trabajo en casa en pijama, aventarse todas las series de Netflix, volverse aprendiz de estilista, etcétera), igual las mascotas. En la sede de A dos de tres tenemos tres perros, sí cualquiera de ellos hablara sería más o menos así:

(¡Sorpresa!) Estamos acostumbrados a que el humano salga temprano y regrese por la tarde, y a veces hasta en la noche. No son vacaciones, ni está enfermo, pero el humano está en casa las 24 horas del día, los siete días de la semana. El puro gusto. No estamos solos, y como no tiene que madrugar para alcanzar a cubrir trayectos, los “cinco minutitos” de cuando suena el despertador ahora sí son una realidad. Hay tiempo para jugar, ver series y para estar echado a su lado viéndole trabajar desde casa.

(¿A qué hora se va?) Los días pasan y el humano sigue aquí, las 24 horas del día los siete días de la semana. No está enfermo, ni de vacaciones porque sigue trabajando ¿A qué hora se va? para volver a ser el amo y señor de la casa, subir al sillón con tranquilidad y ladrarle a gusto al del gas, al del agua purificada, al de los tamales, sin recibir un “cállate, que estoy en videoconferencia” ¿Qué es eso de videoconferencia? que cada que hay una me pide que no ladre.

(Algo no anda bien aquí. El humano no se va y está preocupado.) Lo que empezó como dos semanas se ha extendido. Habían dicho que el humano debería quedarse en casa dos semanas y de eso ya pasó una semana más. El humano está preocupado por su trabajo, por sus amigos que tienen un negocio, y porque cada vez sabe de más personas que han enfermado y fallecido. Está triste y preocupado, y yo con el. También está agradecido porque no ha perdido el empleo, ni a ningún familiar, y yo estoy agradecido también ¿Qué será de nosotros si enferma y muere?

(La vida sigue) El humano ha creado nuevas rutinas. Si salimos me limpia las patas al regresar. Los zapatos los deja afuera (y no porque yo los haya mordido) y les rocía lo mismo que a mis patas. ¿A quién habrá mordido que cada que sale se cubre la boca?

(¿Cómo? ¿De nuevo se va?) El humano ha dicho que regresará al trabajo. Que no será como antes, que estará menos tiempo fuera y no todos los días. Me he puesto algo triste. Estaría aquí dos semanas, pero ya han pasado cuatro meses. Hemos creado nuevas rutinas ¿Qué será de mí? Ahora que ya me había convertido en una estrella de sus conferencias. Va a volverse a ir ¿Qué va a ser de mí si enferma o...? ¿Qué será de mí?

Gracias por leer estas líneas. En Twitter nos encontramos en @MarisaPineda. Que tenga una semana revitalizante.