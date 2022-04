Ansiosos por las vacaciones

audima

Tres, dos… Los del Departamento de Vida y Estilo de A dos de tres a cada rato ven el reloj. Y como si los demás no existiéramos platican entre sí. “Ya inició la cuenta regresiva para las vacaciones de Semana Santa”. “Sí, y hay que estar preparados porque esta ocasión la gente se va a lanzar en tropel a los centros de recreo para compensar los años en que hubo más restricciones sanitarias.”

“¡Aysh! como si las hubieran respetado, si las playas estaban llenas”.

“Bueno, sí, pero no me negarás que por más gente que hubo no fue como los 2 millones 500 mil visitantes que se esperan para esta temporada. Otra vez vamos a tener que apurarnos si queremos ganar un metro cuadrado de playa, y eso haciéndonos a la idea de que, oootra vez, no faltarán los que sin ningún cuidado pasen corriendo aventando la arena como si la playa fuera sólo de ellos”.

“¿Y sí vamos a salir o nos quedaremos con la ciudad para nosotros?”.

“¿Para nosotros? Desde endenantes la ciudad no se queda sola. Sí, es cierto que baja la cantidad de tráfico, pero no queda sola, vas al cine, a algún restaurante o centro comercial y te encuentras con que muchas, muchìsimas personas tuvieron la misma idea de quedarse para levantarse tarde, ver series y hacer lo que se venía posponiendo, desde leer un libro hasta ponerse al día con algún pasatiempo”.

“Es cierto, de pronto te encuentras que muchas personas más tuvieron la iniciativa de ir al cine, o descubres que las tiendas donde venden productos para arreglos del hogar están llenas de gente que, como uno, decidió aprovechar las vacaciones para hacer jardinería, reparar alguna avería o hacerle a Bob el constructor”.

“¿Y qué me dices de los que salen y se les olvidan sus mascotas?”

“¡Ay! no, ¡Qué infamia! Es que si sales y no puedes dejar a tus perros o gatos en la guardería, mínimo pedirle a alguien de confianza que se dé una vuelta para ponerles agua y alimento”.

“Sí, porque no falta el que deja a los perros en los techos, a la buena de Dios. O al que se le olvida que las tortugas y los peces también comen y regresan y ahí encuentran a los pobres pececitos flotando o a las tortugas extraviadas porque huyeron del tortuguero”.

“Oye, y pedirle a la gente que va a agarrar carretera que revise su vehículo, que no maneje si está cansada o tomó alcohol”.

“¡Y el celular! recordarle que si tiene que revisar el celular se orille y ahí envíe todos los mensajes que tenga que mandar, haga todas las llamadas que tenga que hacer y consulte todo lo que tenga que consultar. También que si van a tomarse fotos para sus redes sociales no se expongan a riesgos innecesarios por tal de agarrar la pose. ¡Ah! y también recordarles que tengan a la mano sus comprobantes de vacunación Covid, su cubrebocas y se laven las manos con frecuencia porque, aunque controlada, la pandemia no ha acabado.

Y en lo que los de Vida y Estilo siguen con su plática, les damos las gracias por leer estas líneas.