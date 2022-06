Conseguir el fuego

“¡Ay! de aquel que se cruza en la mente de un periodista cuando este no tiene de qué escribir.” La frase se ha escuchado varias veces de uno y otro lado de los medios de comunicación, ya como justificación, ya como reproche. En este espacio, donde de todo y de todos hacemos tema, vamos a hablar de John Walker (no, no es el del whisky).

Todo partió de una plática con los del Departamento de Vida y Estilo de A2D3 en la cual el tema era cuando el hombre aprendió a controlar el fuego y a partir de ahí evolucionó la forma de preparar los alimentos hasta llegar al arte culinario. En la charla caímos en cuenta de la ventaja de no tener que estar frotando piedra con piedra hasta lograr la chispa que encienda el fuego necesario para cocinar y, en vez de ello, agarrar la cajita de cerillos y ¡listo!

Recordamos como los encendedores han tratado de desplazar a los cerillos, y también llegaron a la memoria los cerillos Clásicos, de la compañía La Central, que en una parte de su caja reproducen la imagen de obras maestras de la pintura. En eso estábamos cuando surgió la pregunta “Y a todo esto, ¿quién inventó los cerillos?”.

Para pronto, los de Vida y Estilo respondieron “los chinos”. Resultó, en parte, que sí, que tenían razón. Fue en China donde se ideó poner azufre a una varilla que al contacto generaba una chispa, el problema era que los olores que desprendía eran desagradables y tóxicos. En Europa, se siguió trabajando en ese invento hasta llegar a cambiar el componente principal de azufre a fósforo.

Los artículos sobre el origen de los cerillos coinciden en que fue el año 1827 cuando John Walker, farmacéutico inglés, logró perfeccionar los componentes y empezó a vender aquellas piezas como “lucíferos”. El común de la gente relacionaba el nombre con Lucifer y eso restó popularidad al invento. Años después, Krakowitz cambió la madera de los fósforos por un trenzado de algodón bañado en cera, convirtiendo así los fósforos en cerillos. Para fines prácticos son lo mismo.

El empaque de los cerillos dio lugar a nuevas formas de publicitar un negocio o institución, y también llevó a una afición: coleccionar cajitas de cerillos. Ya fuera porque la carterita o la caja tenía un bello diseño, porque fueron obsequiados en algún lugar que se visitó o porque traían a la memoria un momento particularmente grato, reunir los envases de los cerillos se convirtió también en una afición, cuyos antecedentes remontan a cuando se frotaba una piedra con otra para conseguir el fuego.

