De otro mundo

audima

¿Usted cree en los extraterrestres? A lo mejor después de estas líneas se nos va alguno, si no es que todos, los tres y medio lectores que tenemos. En honor a la verdad, en este espacio sí creemos que hay vida más allá de este planeta.

(En este momento se escucha a los del Departamento de Vida y Estilo exclamar “¡Allá van los tres lectores que nos quedaban!” y empiezan a cantar burlones “Y se marchó, y a su barco le llamó Libertad…”).

Resulta que en A2D3 consideramos muy arrogante creernos los únicos en esta y en galaxias circunvecinas. En A2D3, hasta el momento, no hemos visto ningún extraterrestre (al menos no que nos hayamos dado cuenta), ni hemos sido testigos de ningún avistamiento (de nuevo, no que nos hayamos dado cuenta), pero aún así creemos que puede haber vida en otros planetas, tal vez no como nosotros la conocemos, pero vida al fin.

Y más allá de lo que creamos, y que los demás están en libertad de coincidir o no, reconocemos que los extraterrestres son un excelente distractor. Por muchas generaciones a los extraterrestres comúnmente les llamamos “marcianos” y a sus naves “platillos voladores”, por allá en los años 70 la revista Duda hizo del tema uno de sus pilares y se empezó a precisar que no eran marcianos, sino extraterrestres, y no eran platillos voladores, sino objetos voladores no identificados, lo que luego se unió y se manejó como “fenómeno ovni”, para referirse a esas naves y sus tripulantes.

En este tiempo, los extraterrestres se convirtieron en el recurso recurrente cuando había problemas que inquietaban por demás a la sociedad, tema que se complicaba ante la opinión pública, de inmediato salía el avistamiento de ovnis a salvar la situación, y si por algún motivo el tema no se calmaba, se añadía el “testimonio” de algún paisano que aseguraba haber sido raptado por extraterrestres. Lo curioso es que como que no les convencemos mucho porque a todos regresaban.

El convertir el tema en cortina de humo recurrente, las declaraciones de muchos charlatanes que solo buscaban (y buscan) notoriedad, y el muy real temor a la burla llevó al escepticismo o a la credibilidad de clóset. Aún así, hubo y hay personajes que se han dedicado a investigar este fenómeno que cobra adeptos por rachas.

Hoy en día, los extraterrestres se han visto un tanto desplazados como tema distractor ante la proliferación de figuras (influencers) en las redes sociales, generadores de los contenidos más diversos, sin embargo, se mantienen listos para generar polémica cada que se les necesite, se crea o no en ellos.

Muchas gracias por leer estas líneas. Comentarios y etcétera, por favor, en adosdetres@hotmail.com, en Twitter en @MarisaPineda. Que tenga una semana de otro mundo.