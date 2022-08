Desde el baúl de los recuerdos

Confesión de partes: esta colaboración no la hice yo. En honor a la verdad, este espacio lo hicieron amigos y lectores que compartieron sus recuerdos de los trabajos manuales que realizaron durante la escuela primaria. Todo empezó con la colaboración anterior, en la que nos referimos a los bordados, a partir de ahí fueron llegando comentarios, como en las buenas charlas, un recuerdo llevó a otro hasta formarse el tema de hoy.

Para empezar, el equipo bordados pidió se mencionara el que se hacía en esa tela de cuadros en dos colores -’mascota’, le llaman-, tan popular en manteles y servilletas para las tortillas. La aparente facilidad de llenar aquellos cuadros, empleando hilaza de un solo color, los convertía en una de las labores favoritas; además, no había que invertir mucho, la tela era económica y solo se requería un color de hilaza. El problema empezaba al descubrir que seguir la secuencia de cuadros a llenar no era tan sencillo como parecía y empeoraba al descubrir que la hilaza estaba agotada porque muchos más eligieron la misma técnica. Ahí se conocía el pánico.

Del baúl de los recuerdos se rescató el espejo decorado con pasta de codito. Un espejo redondo de regular tamaño se pegaba al centro de un cartón grueso recortado en forma de caracol y a partir de ahí se empezaban a pegar las piezas de sopa hasta tapizar el cartón. Aquel prodigio de dedicación y diseño se bañaba de pintura y estaba listo para colgarse en la sala de la casa y presumir con singular orgullo. Si de plano, por más que se le quisiera ver con ojos de madre piadosa, aquello no daba para más, se colocaba en algún pasillo o rincón alejado de la crítica de los ajenos.

En el recuento de las manualidades no pudo faltar el perro de estambre en frasco de mayonesa, que era eso: un frasco forrado en estambre al que con papel panilla se formaban las orejas, lengua, nariz y ojos. Era justo ahí cuando surgían las libres interpretaciones: orejas de diferente tamaño, una en un costado y la otra casi en el cuello; lengua como corbata, nariz cuadrada y de los ojos mejor no hablamos, porque no era nada extraño quedarse impactado por aquellos animales fantásticos con mirada de poseídos por los más raros demonios.

Suerte similar tenía la negrita en cucharón de madera. El cucharón se pintaba, se le ponía un trozo de tela, obligatoriamente roja con círculos blancos, a manera de pañoleta, y se le pintaba el rostro. No sobra decir que muchos descubrimos ahí que el dibujo no era para uno, ni como reto. Aun así, no faltaba la madre que obsequiaba la manualidad a la abuela, madrina o tía de la criatura, cual si regalara una pieza de diseñador. ¡Ay, amor de madre!

Nos faltan todavía los cisnes, toalleros, los maceteros y otros tantos que quedarán para la siguiente semana.

Gracias por leer estas líneas y más gracias por hacer este espacio. Comentarios y etcétera por favor en adosdetres@hotmail.con. En Twitter, en @MarisaPineda. Que tenga una semana de bonitos recuerdos.