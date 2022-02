audima

Abriéndose paso entre vacunados y no vacunados, entre cuidadosos y prófugos del cubrebocas, la llegada del carnaval es inminente. Aquí no vamos a entrar en la polémica de si se debe hacer o no, no nos corresponde; lo que sí vamos a hacer es invitar a un elemento que pasó de indispensable a repudiado en el carnaval: el cascarón.

Quienes venimos de la era predigital, conocimos, disfrutamos y no pocas veces padecimos el cascaronazo. Los carnavales eran rudos, no lo podían divisar abriendo un poco la boca porque terminaba haciendo gárgaras con el confeti que le echaban. Llenar la boca de confeti a propios y extraños era una de las prácticas más utilizadas y, porqué no decirlo, también una de las que daba más coraje recibir. Se necesitaba de un sentido del humor a toda prueba, aunado a una aún mayor capacidad de tolerancia, para encontrar divertido ir por la calle y que en lo que hablaba con alguien un desconocido le aventara un puño de confeti a la boca. Si esa práctica le parece ruda, deje le cuento que había otra en que las risas podían pasar a preocupación y lágrimas ¡De golpe!, y esa práctica era el temido “cascaronazo”.

Desde la víspera en los hogares se instruía cómo debían romperse las cáscaras de huevos, para que pudieran convertirse en cascarones y venderse, o usarse, en el carnaval. Las cáscaras se lavaban bien, se coloreaban con anilina, se rellenaban con confeti, se tapaban con un trocito de papel de colores vistosos y ¡Listos! para salir al mercado.

Estampar cascarones en la cabeza era un juego practicado por niños y adultos. Si el objeto se rompía con cierta suavidad no pasaba de terminar con la cabeza llena de confeti y fragmentos de cáscara de huevo; la preocupación y las lágrimas venían cuando el confeti se empezaba a deslizar por un hilo de sangre, porque quien había estrellado el cascarón lo había hecho con fuerza tal que provocó una herida. En un instante, las risas se convertían en gritos de preocupación y de reclamos, en lo que se agarraba camino con la víctima a que le cosieran la herida. Eso provocó que con el tiempo, varios carnavales han hecho campañas para evitar el cascaronazo, sobre todo aquellos en que la participación es mayormente de niños o de familias.

Los del Departamento de Investigaciones de A2D3 comentan: “el origen de los cascarones algunos historiadores lo ubican en China, de ahí pasó a Europa. En Europa, particularmente en Italia, que tiene un carnaval de gran tradición, los cascarones se rellenaban de polvo perfumado, se tapaban con cera y el caballero los arrojaba a la mujer que le gustaba. Con la Conquista, los cascarones llegaron a América y cada región los fue adaptando, en algunas zonas se rellenaban (o rellenan) con ceniza, en otras con harina y en otras más con confeti”.

En medio de la historia de los cascarones, en A2D3 alguien cae en cuenta y advierte: ¡Hey! con el Carnaval llega el inicio de cuaresma, y con la cuaresma llega ¡La capirotada! La plática dio un giro y se volvió sabrosa.

