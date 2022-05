El nacimiento de “los días de”

audima

Las efemérides son acontecimientos importantes que se recuerdan el día de su aniversario. A muchas generaciones nos tocó que, durante la educación primaria, las efemérides trataban sobre el nacimiento o fallecimiento de algún héroe nacional, algún hecho relacionado con la Independencia de México, la Revolución mexicana, o un acontecimiento de la vida política, cultural o social de nuestro país. Así fue hasta que llegaron “los días de”.

A las efemérides se han sumado días que buscan atraer la atención hacia enfermedades o problemas sociales. A la par, en un afán por no dejar día sin celebración, se han sumado los “días raros” o “días graciosos”, de los cuales ya hemos comentado en este espacio. El Día del Taco y el Día de la Lucha Libre en este espacio se respetan, porque somos bien tragones y porque la lucha es el deporte de nuestra preferencia.

Para el mes de junio, que está a la vuelta de la esquina, prepárese porque viene el Día Más Feliz del Año, también conocido como Yellow Day (Día Amarillo).

El Día Más Feliz del Año es el 20 de junio, según los científicos, quienes sustentan su conclusión en que la llegada del verano trae más luz natural, lo cual ayuda a que el cerebro secrete sustancias relacionadas con la felicidad, y que las temperaturas más cálidas nos hacen más felices. Con la pena, pero los de Culiacán alzamos la mano y decimos: como se nota que no conocen el sol culichi que encandila y obliga a andar embarrado de protector solar para no pescar un cáncer de piel o una mancha, y aquí las temperaturas, lejos de hacernos felices, nos ponen de muy mal humor, sin contar que la ropa se marca con el sudor y no hay maquillaje que aguante. Con todo y que nosotros tengamos otros datos, el 20 de junio es oficialmente el Día Más Feliz del Año, el Yellow Day, porque según la psicología del color, el amarillo refleja felicidad. Cosas de la felicidad.

Para seguir con las efemérides, anote por ahí en su calendario el 21 de junio, Día Mundial de Llevar al Perro al Trabajo. No, no es de llevar a las mascotas, es de llevar al perro; gatos, conejos, tortugas, peces, reptiles y demás, absténganse. Por descabellada que pueda parecer la idea, este día también tiene su sustento científico, el cual dice que los perros reducen los niveles de estrés laboral, mejoran la productividad, fomentan la socialización, entre otros tantos beneficios.

En los países o centros de trabajo donde este día ha ido ganando seguidores, se recomienda que el animal haya hecho sus necesidades, y llevarle algún juguete para que se entretenga. Ahora que si su perro es un impresentable (como los de A2D3) abandone la idea porque va a andar preocupado de que no ensucie el mobiliario o las paredes, no se coma un documento, no mordisquee un mueble o no le gruña a los demás, y la reducción del estrés laboral, el aumento de la productividad y la socialización se vayan a la basura.

Y como el tiempo es lo que no nos sobra, aquí suspendemos porque quedan muchos días. Comentarios y etcétera, por favor, en adosdetres@hotmail.com, en Twitter @MarisaPineda. Que tenga una semana sin estrés.