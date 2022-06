Entre la lucha libre y la aprobación

audima

¿Por qué no has escrito de lucha libre? Esa fue la pregunta de una persona que nos regala su tiempo para leer las líneas que ocupan este espacio. ¿Por qué no has escrito de lucha libre?, si tu columna se llama “A dos de tres” y dices que te gusta la lucha, y enseguida siguió un largo cuestionario para verificar si conocía del deporte espectáculo. Confieso que si hubiera sido examen semestral, en este momento yo estaría solicitando el extraordinario.

Ese encuentro se convirtió en un monólogo de pregunta tras pregunta, “a ver si sabes quién sale en (no me acuerdo cuál dijo) película de El Santo, casi al final. ¿Cuál fue la lucha número 15 de Blue Demon, en qué año y contra quién?” y así por el estilo, una tras otra, sin margen de respuesta más que el silencio.

Primera caída. No he escrito sobre lucha libre porque en este momento no estoy al tanto del panorama actual de la lucha. La lucha no quedó exenta del impacto de la pandemia: se cerraron las arenas, se suspendieron campeonatos y carteles. Unas figuras fallecieron, otras se retiraron y al reabrirse las arenas otras figuras surgieron. No conozco lo suficiente de ellas como para hablar, ya sea para bien o para mal. Además, reconozco que lo que he visto de algunos nuevos luchadores no termina de convencerme. La lucha, al menos la que en este espacio nos agrada, es algo más que un buen cuerpo bailando sobre el ring cual si fuera despedida de soltera, dando maromas a la menor provocación o aplicándose a una batalla de groserías para suplir con el verbo lo que no se ha logrado con técnica. Ahora sí, que no son ellos, soy yo.

Segunda caída. Cierto, este espacio se llama “A dos de tres”. El nombre se toma del gusto por la lucha libre, en la que la mayoría de los encuentros se pactan a dos de tres caídas sin límite de tiempo. Quien al intentar algo y fallar, y volver a intentarlo y obtener un mediano resultado que le hace dudar, aplica “la tercera es la vencida” para definir si sigue o abandona. La vida misma, al menos como aquí la vemos, tiene mucho de la lucha libre. La simple expresión “lucha” acompaña a tantísimos aspectos de la vida, incluyendo la vida misma. Si eso le parece exagerado, pregúntele a alguien que está enfrentando una batalla contra alguna enfermedad si no es una lucha por la vida.

Tercera caída. En este espacio nos gusta la lucha libre, tenemos libros sobre el tema, figuras regaladas por amistades, artículos que se han ido guardando por contener algún dato que nos resulta interesante. En contraparte, acepto que no sé cuántos campeonatos se han llevado a cabo en la Arena México, en la Coliseo o en cualquier otra. Tampoco sé cuál fue la lucha número 15 de tal o cual luchador, tampoco sé quién es el actor o actriz que aparece en equis minuto de equis película de El Santo, Blue Demon o cualquier otra figura. Mire que mi cerebro tiene una gran capacidad para almacenar datos inútiles, pero en no pocas veces necesita ayuda.

Como le platiqué al inicio, si aquella ráfaga de preguntas hubiera sido examen semestral, ahorita estuviera solicitando el extraordinario. Gracias por leer estas líneas. Comentarios y etcétera, por favor, en adosdetres@hotmail.com, en Twitter en @MarisaPineda. Que tenga una semana de aprobación.