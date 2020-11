¿Qué tienen en común el número 21, la primera estrella que aparece en el firmamento, los pétalos de las flores y los popotes de papel? Si no lo sabe y tiene algo de tiempo, y más de curiosidad, le invitamos a seguir leyendo.

Cuenta la leyenda que hubo un tiempo en que los jóvenes tenían por costumbre sumar los números de los boletos del transporte urbano; si sumaban 21 se consideraba como buena suerte, y más aún: lo podía cambiar por un beso de la persona depositaria de sus suspiros. (Cabe mencionar que por muchos años al pagar el pasaje le daban un boleto que debía conservar porque era “el seguro del viajero”, si ocurría algún percance aquel pequeño trozo de papel le amparaba).

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Entre las hojas de libros aún pueden encontrarse alguno de esos boletos, que se quedó en espera de la oportunidad de que la persona depositaria de los suspiros correspondiera y poder intercambiarlo; o bien se guardó para tener buena suerte en algún momento importante. Ya lo dijo Juan Gabriel en su canción Quédate conmigo esta noche: “¿Ves aquel lucero que brilla en el cielo?

Es el que concede los tres deseos…”. Por generaciones, al caer la tarde, niños y hasta adultos estaban al pendiente de que apareciera la primera estrella en el firmamento para pedirle tres deseos (algunas prácticas tacañas lo limitaban a uno). Ahí tenía a la plebada volteando por todos lados para localizar la primera estrella, el primero que la encontraba compartía la noticia con quienes le rodeaban, aunque no faltaba el aguafiestas que salía con “no es la primera, allá está otra”.

Sobra decir que el comentario no era bien recibido. Si una joven deseaba saber si su amor era correspondido (aunque la persona que le gustaba ni enterada estuviera, el “crush” que le llaman ahora) nada mejor que recurrir a deshojar una flor. No pocos jardines resultaron dañados por tantas flores que se les cortaban para empezar, pétalo por pétalo, “me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere” y así hasta terminar. Si la respuesta no satisfacía, todo era como agarrar otra flor y empezar de nuevo con la consulta hasta dar con la respuesta deseada, o abandonar el intento.

Para evitar la regañiza por dejar mutilados los jardines había una opción igual de infalible: los popotes. Es preciso aclarar que en ese tiempo no eran sujetos de multa porque eran de papel. Además de servir para tomar bebidas, los popotes servían para conocer si se era correspondido en el amor. Agarraba aquel tubo y empezaba a aplastarlo al son de “me quiere, no me quiere”, si ya no quedaba mucho por aplastar y se preveía un resultado desfavorable se aprovechaba el espacio al máximo para lograr el ansiado “me quiere”.

Ya luego en los camiones dejaron de dar boletos, la ciudad tuvo más luminarias y se volvió difícil localizar a la primera estrella en aparecer en el cielo, las rejas de las casas se elevaron y los popotes se volvieron de plástico, y aquellas prácticas adivinatorias no tuvieron la buena suerte que invocaban. Gracias por leer estas líneas. Comentarios y etcétera por favor en adosdetres@hotmail.com; en Twitter, en @MarisaPineda. Que tenga una semana de buena salud y de excelente suerte.