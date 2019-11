La tradición del árbol de Navidad

Estamos a nada de llegar a diciembre, el mes que es como el viernes del calendario. Con sus fiestas, sus buenos deseos, su brillo presente en adornos y arbolitos de Navidad, que no se salvan de ser víctimas de la moda.

Le platico: Para empezar vale la pena comentar que la tradición del árbol es más antigua que la Navidad misma. Cuenta la historia que en Europa, en la península Escandinavia se adoraba a Frey, dios del Sol, con un árbol que simbolizaba el nacimiento, la vida y la muerte.

Los celtas tenían esa misma costumbre, pero al árbol le ponían adornos. Cuando la evangelización llegó a esas tierras encontró que la festividad coincidía con el nacimiento de Cristo y la adecuo, con el sentido que la conocemos hoy en día.

La historia cuenta también que a México la tradición de instalar el árbol para celebrar la Navidad la trajeron el emperador Maximiliano y Carlota. En Veracruz hay otra práctica que incluye a un árbol, o mejor dicho a una parte: la rama.

En tiempos de posadas, grupos de familias o vecinos adornan una rama y la llevan de casa en casa con cantos tradicionales. En los años 70 el grupo musical Religión grabó esas coplas y con el nombre de La rama las convirtió en un éxito infaltable en toda pachanga.

En estos rumbos culichis la tradición de “la rama” no se practica, pero eso no ha sido obstáculo para abrir pista contoneándose al ritmo de “naranjas y limas, limas y limones para los muchachos que son muy tragones”. Regresando al tema de los arbolitos, le decía que estos no están libres de ser víctimas de la moda.

A los predigitales nos tocó que en los hogares la mayoría de los árboles navideños fueran naturales; si no había recurso para comprar uno, se habilitaba al ficus o al pinito de casa con luces, adornos y ¡Listo!. En ese tiempo había unos árboles plateados (artificiales, obviamente) que solían adornarse con esferas de un solo color.

Esos árboles, con esa decoración monocromática, eran lo fifí de lo fifí. El tiempo trajo consigo palabras como ecología y medio ambiente, que junto con los vaivenes económicos hicieron que se privilegiaran los árboles artificiales, pero los que semejaban a los naturales, porque los plateados desaparecieron de la faz de los anaqueles, hasta hace como dos o tres años en que regresaron por sus fueros, trayendo consigo versiones de árboles navideños en color negro o blanco.

La moda entonces fue decorarlos -de nuevo- con esferas de un solo color, o bien con adornos en torno a un solo tema. Ya lo dice el dicho “para gustos, los colores”. Este año, la tendencia es regresar a los clásicos, al arbolito natural o artificial con sus luces y adornos en muchos colores, o en los tradicionales verde, rojo, plateado o dorado.

Y como el espacio se acaba, dejaremos para la siguiente ocasión la odisea de tratar de desenredar las extensiones con foquitos salvajes en forma de estrellas que destrozaban los dedos y los regaños por romper las tradicionales esferas de vidrio.

Gracias por leer estas líneas. Comentarios y etcétera en adosdetres@hotmail.com; en Twitter en @MarisaPineda Que tenga una semana brillante.