El fin de semana se llevó a cabo la entrega de los premios Óscar, máximo galardón en la cinematografía mundial. En la ceremonia, el conductor, un comediante, se burló de una actriz ahí presente, porque está calva. En medio de las carcajadas del selecto y fino público asistente, el esposo de la actriz, también actor, subió al escenario, propinó tremenda bofetada al conductor y, a gritos, le exigió que mantuviera el nombre de su esposa fuera de su ·$%F&/ boca. De inmediato, la polémica saltó a las redes sociales, donde permanece.

En redes sociales y en las pláticas se formaron bandos; de un lado quienes aplicaron nuestro mexicanísimo “el que se lleva, se aguanta”, del otro los pacifistas, algunos hasta el punto de incorporar al tema la invasión bélica de Rusia a Ucrania. En medio, una mujer que, al igual que nominados y ganadores, pasó a segundo plano, aún cuando la violencia fue en su contra.

Cada día, en todo el mundo, se alza la voz advirtiendo sobre las muy diversas formas de violencia; sin embargo, todavía falta mucho por hacer y llevará bastante tiempo entenderlo.

Muchas generaciones crecimos con las máximas “hay que aguantar la carrilla” y “no te dejes; si te pega, pégale tú también”. Esas eran las pautas de comportamiento ante las agresiones verbales y físicas. Tener alguna condición física por nacimiento, enfermedad o accidente era garantía de que no faltaría quien recurriría a ella para imponer el apodo que le acompañaría por el resto de la vida. A un alias grosero, la respuesta era uno más vulgar o grosero aún. No había piedad. Crecimos sin tener muy bien claro que no es correcto hacer bromas a costa de la condición física, situación económica, preferencia sexual, etnia o religión de una persona. Crecimos sin comprender a cabalidad que ir así por la vida es ir siendo parte de las estadísticas de violencia.

Lo ocurrido en la entrega de los premios es muestra de una espiral de violencia. Del riesgo de hacer comedia a costa de la burla y de lo que puede llevar el no controlar la ira. Y en medio de ello, una mujer cuya calvicie provocada por una enfermedad fue objeto de chiste y a la cual ni unos ni otros han expresado una disculpa.

La ceremonia de los Óscar está plagada de anécdotas: polémicos discursos, espontáneos que invaden el escenario totalmente desnudos, fallas en el vestuario, a ella se suma este incidente que a nivel mundial da visibilidad a las diversas formas de violencia, algunas tan arraigadas que las vemos como algo natural. Y no se trata de acabar con el humor, que si de algo sabemos los mexicanos es de eso, sino de comprender que hay lugar, momento y público para ello, o de lo contrario nos pueden aplicar “el que se lleva, se aguanta” que una vez más vimos no lleva a nada bueno.

