Nutrición integral para maíz en Sinaloa

Sinaloa en promedio cada año siembra de 500 mil hectáreas de maíz blanco; lo cual coloca a este, como uno de los cultivos de granos más importantes en la entidad; pero no solo en este cultivo si no en general, los altos costos de producción es un problema que amenaza seriamente la actividad agrícola, observando que los conceptos que en mayor porcentaje absorben los costos de producción, son semilla y fertilización; debido al constante aumento de precio por efecto de diversos factores, la mayoría ajenos al productor ya que no están bajo su control total.

El elemento de fertilización más importante en nuestro sistema de producción es el nitrógeno (N) y la fuente de mayor uso es el gas amoniaco anhidro (81 % de nitrógeno); del cual se dice que causa esterilización de los suelos porque elimina parte de la microbiología, que permite la simbiosis con las raíces de las plantas que ayudan a fijar nitrógeno y elementos esenciales y esto ocasiona que cada vez se requiera elevar la dosis de fertilización nitrogenada, elevando los costos los costos de producción. El precio de este fertilizante ha estado en niveles altos de 30 pesos por kg, comparado con 12 pesos que costaba en junio del año pasado, esto debido a factores internaciones.

Aquí es donde surgen propuestas del uso de fertilizantes sólidos y líquidos para sustituir o complementar el uso del gas amoniaco anhidro (NH3): La urea es fuente de nitrógeno formulada en gránulos; los biofertilizantes como la micorriza, composta, bocachi y líquidos como el té de humus, lixiviado entre los más difundidos.

En el caso de los fertilizantes químicos como la urea (46% de nitrógeno), para analizar su utilización alternativa por amoniaco, se debe considerar no solamente las unidades de nitrógeno que tiene cada molécula, sino también su costo y su eficiencia de utilización por parte de la planta, con base en un análisis de suelo.

Aunque no es posible cambiar radicalmente el sistema de fertilización química por la orgánica y biológica, ya que nuestros suelos no están en condiciones adecuadas para este sistema, además de que el contenido de nitrógeno, fósforo y potasio de estas alternativas es muy bajo como para pretender cubrir las necesidades nutricionales de un cultivo con solamente estos productos biológicos y orgánicos para lograr buenos rendimientos. Pero sí pueden funcionar como auxiliares en la corrección de algunas deficiencias y además aportar algunos micronutrientes y materia orgánica.

Por lo anterior debemos pretender un sistema de fertilización desde una alternativa sustentable y sostenible, es decir, un método de nutrición amigable con el medio ambiente que sostenga los rendimientos, pero que también reduzca el costo económico y ambiental, a la cual llamamos nutrición integral.

Primero partiremos de que, ningún proceso de la etapa de producción, es independiente de otro proceso u otros factores, es decir, la fertilización va a depender: del tipo de suelo, del sistema de riego, de la densidad óptima de siembra, del control adecuado de malezas, las condiciones ambientales y del esquema de rotación de cultivo.

En nuestra siguiente columna explicaremos la metodología para una nutrición integral en el cultivo del maíz.

Por: Marte Vega Román, Presidente de CAADES.