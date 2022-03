Marte Vega Román busca presidencia de la Caades a unos días de dejar la AARFS

audima

En las nubes. A unos días de dejar la presidencia de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur, Marte Vega Román ya está metido por la presidencia de la Confederación de Asociaciones de Agricultores del Estado de Sinaloa. No por nada jugó en la pasada elección para consejero de la Caades en la planilla de César Galaviz, quien resultó su sucesor al ganarle a Antonio Pineda. Y en cuanto llegó a la Caades, Vega Román se candidateó para suceder a Gustavo Rojo Plascencia, quien rendirá su último informe el próximo 25 de marzo. Sorpresivamente, Enrique Rodarte, quien aspiraba a suceder a Rojo Plascencia, se unió a su proyecto. Ahora ya unos sacan cuentas del cambio repentino en su discurso del exlíder de la AARFS que primero era “muy rudo” contra el gobierno de la 4T y en últimas fechas le bajó tres “rayitas”.

Nuevos. Ya no se sabe si para el Partido Sinaloense en Ahome es redituable la llegada de Lourdes Luque, a quien recibieron como nueva militante. Y es que cuando no está en un partido está en otro. Muchos no le ven convicción sino más bien pragmatismo. Lo cierto es que el presidente y la secretaria general del PAS, Antonio Corrales y Angélica Díaz, la recibieron a lo grande. Igual a Samuel Soto y Carlos Echeverría. Muchos dicen que es más el ruido que las nueces aunque algunos señalan que cuando menos Luque sabe operar, tiene experiencia, sobre todo en las elecciones. Pues sí como otros en el PAS que hacen mucho argüende, que presumen de ser muy populares, que tienen miles de seguidores en las redes sociales, pero eso no se refleja en las urnas. Y si no ahí están los resultados de la pasada elección.

Campaña. Luego de excomulgarlos, la Iglesia católica exhibió en las redes sociales a los diputados de Morena y del PRI que aprobaron el aborto. Entre ellos están cuatro de Ahome, pero al tiempecito de haberlos subido a la página del face la Diócesis la eliminó. Algunos dijeron que la decisión de borrar esa publicación era lo mejor porque ya se está actuando con saña contra los legisladores. Se puede estar de acuerdo o no con el voto que dieron, pero hay formas de criticarlos. Pese a que la publicación fue borrada, la campaña “negra” siguió porque algunos la habían copiado y hecho circular.

Encuentro. El que se reunió con el gobernador Rubén Rocha Moya fue el excandidato por el Verde Ecologista a la alcaldía de El Fuerte Vicente Pico. Este presumió el encuentro que ocurrió en un domicilio particular en un lugar que el empresario transportista no reveló. La publicación que hizo en las redes sociales consta de varias fotos y un mensaje en el que define que el gobernador es su amigo. Y que están fortaleciendo la unidad y equipo para seguir construyendo la transformación encomendada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Descuadre. Muchos dicen que a Pico lo “apapachan” después de que no le cumplieron con las designaciones para su grupo político en los cargos estatales en El Fuerte. Se suponía que el alcalde Gildardo Leyva lo iba a apoyar para que su hija Noreida Pico ganara en las votaciones para la designación de síndico en Tetaroba, pero ¡perdió!. Aquí ganó Eduardo Soto Vega identificado con el PAS. En donde también ganó el candidato del PAS es en San Blas. Jesús Uriarte le ganó al candidato morenista, Guillermo Rentería Vega. En otras sindicaturas sí ganaron los candidatos del alcalde, como en Mochicahui con Emeterio Castro y Jahuara con Luis Alfonso Ruiz Carrión. La lectura de los resultados del plebiscito para síndicos no le fueron del todo favorable al alcalde. Lo que sí es que el proceso estuvo desaseado igual o peor que en las elecciones pasadas.