Marte Vega rinde Informe de Labores

El presidente de AARFS A.C., Ing. Marte Nicolás Vega Román, llevó a cabo su 1er. Informe de Labores como presidente del Consejo de Administración 2019-2022 del Fondo de Aseguramiento Agrícola AARFS, dentro del marco de la Asamblea General Ordinaria y extraordinaria correspondiente al ciclo agrícola O-I 2019/2020 y P-V 2020. Además del primer informe de labores, se tocaron temas como la propuesta de distribución de remanentes de los ciclos agrícolas O-I 2019/20 y P-V 2020.

Posteriormente, continuaron con la Asamblea General Ordinaria ciclo agrícola O-I 2020/21 y P-V 2021 donde se presentaron los programas de aseguramiento y presupuesto operativo para este ciclo O-I 2020/21. En este evento se reiteró que la actual administración buscará mejores beneficios para los productores socios, a través de primas competitivas, bonificaciones, asesoría técnica especializada, entre otros. ¡Enhorabuena!



• De acuerdo al último avance de permisos de siembra expedidos por las Juntas Locales de Sanidad Vegetal de Sinaloa, del cultivo de frijol están registradas 33,005 hectáreas, maíz blanco 70,449 has. y garbanzo 2,805 has. En lo que respecta a frijol, muestra un incremento del 44 % en comparación al registro que había a finales de octubre de 2019 con 22,817 has., lo cual nos indica que de seguir con este ritmo se superará la superficie sembrada del ciclo anterior de 56,778 de acuerdo al SIVASA. Del total estatal registrado de frijol a la fecha, las principales zonas productoras son los valles del Fuerte y Guasave con 19,028 y 10,996 has. respectivamente, concentrándose el 90 % de la superficie en ambos valles.



• En seguimiento al análisis semanal de mercados agropecuarios elaborado por el área de comercialización de AARFS A.C., los precios futuros de maíz y trigo contrato julio/21 al cierre de esta semana fueron de 161 dls/ton y 218 dls/ton, respectivamente, ambos con tendencia alcista en las últimas dos semanas debido a diversos factores como se presentan a continuación: El USDA a través de su reporte mensual de oferta y demanda (WASDE), reflejó que tanto la producción mundial e inventarios finales de maíz tuvieron una disminución significativa comparada con el reporte del mes de septiembre, mientras que la proyección de la producción mundial de maíz para el ciclo 2020/21 se encuentra en 1,159 millones de toneladas (mdt), por debajo de las 1,162 mdt proyectadas en septiembre. Cabe mencionar que la producción de maíz estadounidense para el nuevo ciclo se pronostica en 374 mdt, por debajo de lo esperado por el mercado comparado con las 378 mdt del reporte previo. Los stocks de maíz en EUA se ubicarían en 55 mdt, por debajo de las 64 mdt previstas en septiembre.



• Durante el pasado mes de septiembre el pronóstico del Sistema de Alerta del ENSO, pasó del estado de vigilancia de una posible NIÑA al establecimiento de la misma. De acuerdo con los modelos de pronóstico se estará desarrollando el evento La Niña en aguas del océano Pacífico tropical desde el invierno del 2020 con 85 % de probabilidad y un 60 % de que se extienda hasta finales de abril del 2021, provocando ausencia de lluvias este año, esperando un período invernal muy seco en gran parte del país, principalmente al noroeste de la República, con grandes pérdidas de humedad de suelo en las zonas de cultivos y temperaturas elevadas que los promedios históricos.



• AARFS A.C. pone a disposición de todos los productores agrícolas de nuestra región los servicios de nuestra área de Crédito para este ciclo agrícola otoño-invierno 2020/21, donde conocerá más de nuestros servicios de créditos comerciales y de avío, todo esto con tasas preferenciales, además de contar con asistencia técnica especializada para la atención de sus cultivos, seguro agrícola e insumos como semilla para siembra, fertilizante y diésel de excelente calidad. Igualmente, lo invitamos a visitar nuestra ferretería matriz, en donde encontrará gran variedad de artículos y servicios de taller mecánico. Es nuestro objetivo ofrecer mayor rentabilidad para su agronegocio, confianza y calidad, valores que nos respaldan. Para más información, llame a los números 815-44-47 para el área de crédito y al 812-3349 área de ventas.