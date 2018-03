Martes 13, buen día para la reflexión

La vida es hermosa cuando le vemos el lado positivo, sin embargo hay quienes no la contemplan así, y solo buscan dañar al semejante.Es martes 13 de marzo, y para muchas personas esto significa malos augurios, es parte de las creencias que la historia ha marcado, más alguien nos ha enviado un mensaje que llama a la reflexión, y se los vamos a compartir.Dicen que en la vida, quien pierde el techo gana las estrellas, y es así, a veces pierdes lo que querías, pero conquistas lo que nunca imaginaste, no todo depende del tiempo, si no de la actitudcon que miras la vida.El tiempo es como un río, nunca podrás tocar sus aguas dos veces porque el agua que ya pasó nunca pasará de nuevo, aprovecha cada minuto, cada segundo, cada hora de tu vida, y recuerda, nunca te fijes en la apariencia de las personas porque cambia con el tiempo.No busques a la persona perfecta, porque no existe, en cambio ama las imperfecciones de las personas porque eso es lo que las hace únicas, busca por encima de todo alguien que sepa tu verdadero valor, que te quiera y acepte con todo y tus días grises.La vida no es color de rosa, hay muchas escalas de grises que pintan el paisaje de tus días, ten cuatro amores: Dios, la vida, la familia y los amigos, y siempre recuerda dar un abrazo, un te quiero, un buenos días... Disfruten hoy y siempre y por favor sonrían.