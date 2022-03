audima

No pude dejar de evocar el título de aquella canción de nuestro inmortal José Alfredo Jiménez, (guardadas las proporciones y licencias que me permito), con la inauguración del llamado Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Me refiero sí a “Ando volando bajo”, que me parece marca con justeza el nivel de una de las obras emblemáticas de este gobierno.

Un aeropuerto con limitaciones serias que lo mismo implican la conectividad, número de pistas, seguridad, servicios, accesibilidad terrestre y en general a su tan limitada infraestructura aeroportuaria.

Sus escasas y presuntas bondades han procedido de la retórica oficial, clamando triunfalistamente que se erigió en un tiempo récord y con ahorros importantes, además de que incidirá en el descongestionamiento de la operación y el tráfico en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Imprecisiones y falsedades evidentes.

Por igual, no puede dejar de asociarse a la errónea y caprichosa decisión presidencial de suspender los trabajos ya avanzados en lo que iba a ser el nuevo aeropuerto de la ciudad de México, que contaba con una fuerte inversión privada y estaría situado, ese si, entre los mejores del mundo.

Ahora, más que inaugurarse un nuevo aeropuerto se trata de la ampliación o reformas al Aeropuerto Militar de Santa Lucía, por lo que sólo se tiene una primera etapa, pero que en el discurso político se ha magnificado, sin que sean realidades plausibles como quisiéramos que abundaran en los días actuales.

Queda entonces, una vez más, pendiente el aeropuerto que necesitamos y con el agravante de qué se aplaza o posterga esa gran obra de nueva cuenta, reapareciendo inevitablemente la ineptitud, el despilfarro, el atraso y la falta de un proyecto de país.

Si a esto agregamos las aberraciones que han proliferado en las otras dos macroobras que se ha propuesto el presidente López Obrador, como son la Refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, vemos con tristeza, y sobre todo con indignación ciudadana, que la 4T no es ni será ese parteaguas histórico prometido como tampoco un impulso transformador del país.

Queda muy claro además, que de continuar atenidos a sus erráticas decisiones y acciones en lo que resta del sexenio, seguiremos lamentablemente “Volando Bajo”.