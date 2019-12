Consternación y justicia

Muchas veces hemos aludido a la necesidad de que junto a las medidas y estrategias para abatir la violencia, deben ir aparejadas otras que apunten a toda una reforma del Poder Judicial.

Bien sabemos que los hechos delictivos son superiores, por mucho, a las denuncias que levanta día a día la ciudadanía, porque hay un desánimo e incredulidad cuando se trata de ir a denunciar, pues además de tenerse la sensación de perder el tiempo, persiste la noción de que sólo en muy pocos casos se obtienen sentencias y castigos para los culpables. Peor aún, Cuando no llegan a emitirse órdenes de aprehensión ante hechos delincuenciales evidentes o por expedientes mal conformados dada la ineptitud y deficiencias de los ministerios públicos, que llegan a liberar incluso a quienes inciden en delitos flagrantes.

Ahora, uno de los casos más recientes que nos han estremecido, es el Abril Pérez Sagaón, quien fuera asesinada por un par de sicarios, no obstante su insistencia de que sufría de violencia y amenazas de muerte por parte de su esposo mismo.

Las voces de indignación crecieron y los jueces en cuestión, no sólo fueron suspendidos, sino que se ha abierto una investigación y podrían ser juzgados y demandados por los familiares de Abril, en términos penales.

Ya la jefa de Gobierno de la Ciudad de México y el propio presidente, manifestaron su indignación y se comprometieron a que se investigue y se castigue a los responsables.

Pero el juez Federico Mosco, acusa al Ministerio Público de que el expediente que presentó no estaba bien sustentado para efectos de considerar no sólo que se trataba de violencia familiar, sino que no gravitaba en la modalidad de una tentativa de feminicidio.

Así también, Juan Carlos García, su esposo entonces, reapareció con un cinismo e hipocresía, bajo la aceptación de que sí la había agredido pero que en ningún caso con la intención de segar su vida.

Urge entonces que la anunciada investigación se lleve a fondo, sea creíble y esté bien sustentada, a fin de que se haga justicia, ya que en su momento tampoco se cumplieron los protocolos establecidos de inspiración y levantamiento de pruebas.

Al igual, emerge más y más el clamor de enfrentar los rezagos, la ineptitud Y corrupción en el ámbito judicial, ya se trate del Ministerio Público o de los juzgados, que no pueden seguir así en tanto que representan una grave omisión y debilidad del Estado Mexicano.