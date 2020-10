De encuestas y preferencias a AMLO

Bien sabemos que las encuestas que realizan diversas empresas y organismos conllevan un margen de error que a veces han llegado a constituir todo un absurdo o una equivocación rotunda. Muchas veces también, son indicadores veraces de las grandes tendencias sobre lo o los encuestados.

Pero me refiero ahora en especial a las encuestas que se han aplicado, al presidente López Obrador desde que inició su gobierno hasta las fechas actuales, para medir la aprobación o reprobación respecto a él y su gestión.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En una visión general podemos afirmar que, de haber tenido una elevada aprobación en sus inicios, ha venido descendiendo gradualmente y se dice que las más recientes mediciones oscilan ya entre un 58% y 62% de las opiniones que todavía lo aprueban, producto de la polarización que ha alentado en su retórica cotidiana, a más de sus múltiples errores, caprichos y ocurrencias.

Por eso, tras de la marcha organizada por FRENA, el pasado sábado, que reunió más de cien mil personas, cantidad que el propio presidente había fijado como condición para retirarse, aunque luego en su conferencia mañanera del lunes desconociera que ya se hará la consulta en el primer trimestre del 20 20 22, y que sería la definitiva para ver si sigue o no al frente de la Presidencia.

Sin embargo, con su habitual truculencia o habilidosa actitud, agregó de paso que contaba hoy en día con el 70% de la aceptación de los mexicanos, lo cual como prácticamente lo demuestran todas las encuestas confiables, es una mentira y un verdadero artificio comunicativo, que al que más perjudica es a él

Lo que debería hacer López Obrador es convocar a la unidad, al trabajo común, a la conjunción de voluntades, inteligencias y esfuerzo para enfrentar los enormes problemas y retos que tenemos, más ahora debido a la atroz pandemia que hemos padecido, y la caída de la economía, como también sus yerros, improvisación e incapacidad, han contado considerablemente en la crítica situación en que se encuentra el país hoy en día.

De reconocer y corregir, sus andanadas, ganaría eso si más puntos en las preferencias. Por lo pronto, parece ahora que son casi la mitad de los mexicanos los que no estamos a su favor, no obstante, de que muchos no votamos por él. Nos ha dividido, polarizado y enfrentado casi a mitades, sembrando enconos, pleitos y resentimientos, que por lo mismo en ningún caso podrían representar un 70% a su favor. En otras palabras, en el mejor de los casos conserva su 50% con solidez y claridad y otro 50%, poco más o menos, en contra,

Seguirán las encuestas y ya veremos como cierra el año.