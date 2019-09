La patria de todos los días

Estamos en pleno septiembre y quién no lo asocia con los festejos propios de las fiestas patrias. Más o menos el fervor patrio reaparece sobre todo en el parteaguas del mes o sea el día de la ceremonia del grito, el mero 15 de septiembre.

Sin embargo, en estos días platicábamos mi compañero Alejandro y yo sobre el tema y coincidíamos en que en todo caso en septiembre se debería reavivar un compromiso más a fondo con el presente y el futuro de la Nación y de hecho extenderse todos los días, meses y años, cada quien desde su trinchera o parcela particular pero siempre pensando y actuando en mejorarla.

Y así también releíamos un libro delicioso, profundo y ameno que justo alude a nuestra reflexión.

Me refiero “A las fiestas patrias en la narrativa nacional”, de nuestro gran amigo Emmanuel Carballo, y que como bien sabemos fue un extraordinario escritor, crítico literario, editor y promotor cultural. Una obra que recomendamos ampliamente y que embonaría muy bien en estos días, pues por un lado habla de la evolución que como tal se ha dado en estas fechas patrias. Se trata de 14 textos exquisitos y aleccionadores que él selecciono y lo mismo abordan o parten del siglo XIX con José Joaquín Fernández de Lizardi y llegar a nuestros días una crónica de Carlos Fuentes.

Empiezo por mencionar que Carballo nos recuerda que fue en 1802 la primera vez que se celebró propiamente un aniversario de la proclama del padre Hidalgo, y que luego año con año se fue conmemorando con cambios o peculiaridades que nos va evocando. Y es hasta 1825 cuando ya se formaliza e incluye una verbena popular. Más adelante, en 1857, adquiere un carácter exclusivamente laico pues antes la iglesia y el gobierno se conjuntaban en tal celebración. Antes, en 1847, se suspende por la guerra con Estados Unidos.

Y ya en años siguientes la ceremonia prosigue, destacando por ejemplo el grito que corresponde a Porfirio Díaz, tanto en 1900 en el cambio de siglo como en 1910 en la conmemoración del primer centenario de la Independencia Nacional, si bien ya en 1912 es Francisco I. Madero, el que asoma por el balcón presidencial.

En las décadas subsiguientes se continúa con la tradición y si acaso van cambiando las proclamas según los presidentes en turno, aunque en 1968 se celebran dos ceremonias el 15 de septiembre: una en el Zócalo con Díaz Ordaz y otra en Ciudad Universitaria a cargo de Heberto Castillo. Y de ahí se siguen celebrando muy similarmente igual a como lo presenciamos en nuestros días.

Por otra parte, en esta antología que conformó Carballo, nos atraparon especialmente: los textos de Fernández de Lizardi, que percibe la falta de una más honda conciencia sobre lo que es la patria y no tanto por lo que se observa en las manifestaciones externas. Igual Victoriano Salado Álvarez nos relata como el presidente Comonfort se pasea por la Alameda y saluda personalmente y comparte o convive con los ciudadanos. Seguimos con el texto de Guillermo Prieto que nos habla de un 15 de septiembre de 1857 muy austero ya que Juárez se mantenía replegado en el norte del país por los avances en nuestro territorio del ejército Francés. Y como no referirme al texto de Amado Nervo, que alude al “patriotismo impermeable” pues con humor relata la lluvia que año con año parece ser un componente del día del grito, y si bien el patriotismo no mengua, es cálido y hasta saca chispas, pues seguramente se refería a que desde entonces se prendían por doquier cuetes. Finalmente, menciona a Carlos Fuentes, cuyo texto cierra el propio libro y alude a un México urbano que emerge sobre el México rural, es decir otro país otra sociedad que va pereciendo en la modernidad.

Basten estos ejemplos para abrirles el apetito de la lectura y para vivir el espíritu patrio no sólo en septiembre si no a lo largo del año. Y me hago eco de una frase del autor en el sentido de que el patriotismo es deseable aunque sin estridencias ni simplificaciones, a lo que Alejandro se atrevió a agregarle que por igual sea más comprometido y perdurable.